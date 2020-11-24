Yarma çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Malzemesi çok az ve vakit almayan, sıcak yaz günleri için mükemmel bir tarif. Umarım sizlerin de beğeneceğini umduğum yarma çorbasının yapımına geçelim.

Kaç Kişilik: 4-6

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Yarma Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı kırık yarma

1,5 su bardağı yoğurt

Tuz

2,5 su bardağı su

Üzeri İçin;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

Yarma Çorbası Yapılışı:

Tencereye yarmaları alalım.

Yarmaların üzerini geçecek kadar su ekleyerek, karıştıralım.

Yarmalar yumuşayana kadar, arada karıştırarak pişirelim.

Bu arada uygun bir kabın içerisine aldığımız yoğurdu ve tuzu, tel çırpıcı ile çırpalım. İçerisine yıkayıp suyunu süzdüğümüz yarmaları ekleyelim, karıştıralım.

Yoğurdun üzerine suyu yavaş yavaş ekleyelim.

Kıvamını ayarlayalım.

Üzerine zeytinyağı ile kızdırdığımız naneyi gezdirelim ve servis edelim.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çorbayı üzerine kırmızıbiber serperek servis edebilirsiniz.

Yoğurtun süzme olması ideal kıvama ulaşmanızı sağlayacaktır.

Tavuk ya da et suyu kullanırsanız, çorbanız daha lezzetli olur.

Bulyon koyacaksanız, tuz eklemenize gerek kalmaz.

Yoğurtlu karışım, yavaş yavaş eklenmeli ve sürekli karıştırılmalı.

Önceden yoğurtlu karışımı mikserle çırpmak, kesilmesini önler.

Çorbaya ilave ettikten sonra, kısa süreyle mikserle çırpabilirsiniz.