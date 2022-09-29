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Yasak aşk olarak başladı, şimdi evleniyorlar! Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyayı salladı!

Survivor Allstar yarışmacılarından Mert Öcal ve Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Gizli başladıkları ilişkilerini yarışma bittikten sonra sosyal medya hesapları üzerinden açıkça ilan eden çiftin nişan görüntüleri ortaya çıktı.

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  • Yasak aşk olarak başladı, şimdi evleniyorlar! Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyayı salladı!

    Survivor Allstar yarışmacılarından Sude Burcu ve Mert Öcal, gizli başladıkları ilişkilerinde evlilik için bir adım attılar. Yasak aşk olarak bilinen ve Survivor'un yayınlandığı dönem kaosa neden olan ilişkinin nişan görüntüleri ortaya çıktı.
  • Yasak aşk olarak başladı, şimdi evleniyorlar! Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyayı salladı!

    Daha önce Survivor yarışmacılarından Makbule Şakalakoğlu ile birlikte olduğu bilinen Mert Öcal, Survivor Allstar'da Sude Burcu ile birlikte olduğuna dair sinyaller vermişti. 
  • Yasak aşk olarak başladı, şimdi evleniyorlar! Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyayı salladı!

    Hal böyle olunca Makbule Şakalakoğlu'nun en yakın arkadaşlarından Nisa Bölükbaşı, ada içerisinde Mert ve Sude'ye düşman olmuştu. Bölükbaşı'nın yarışma içerisinde ortaya attığı iddialara göre Dominik'e giderken havaalanında Makbule Şakalakoğlu'yla vedalaşan Öcal, sonrasında koşarak Sude'nin yanına gitmişti.
  • Yasak aşk olarak başladı, şimdi evleniyorlar! Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyayı salladı!

    Sude'nin yarışma içerisinde yaptığı açıklamalar ise Mert ile 9 aydır birlikte olduğu yönündeydi. Bu süreyi duyan Nisa Bölükbaşı, 9 ay içerisinde Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ile birlikte olduğunu söylemişti. Tüm bu olanlara rağmen Sude Burcu ve Mert Öcal yarışmadan ayrıldıktan sonra ilişkilerini sosyal medyada duyurdu. 
  • Yasak aşk olarak başladı, şimdi evleniyorlar! Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyayı salladı!

    Mert Öcal geçtiğimiz gün, kutlama partisinde Sude Burcu'ya evlenme teklifi etti ve kısa süre sonra sevgilisini ailesinden istemeye gitti. Çift isteme töreninde nişan yüzüklerini de taktı.
  • Yasak aşk olarak başladı, şimdi evleniyorlar! Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyayı salladı!

    İşte Sude Burcu ve Mert Öcal'ın nişan görüntülerinden bazıları...
  • Yasak aşk olarak başladı, şimdi evleniyorlar! Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyayı salladı!
  • Yasak aşk olarak başladı, şimdi evleniyorlar! Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyayı salladı!
  • Yasak aşk olarak başladı, şimdi evleniyorlar! Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyayı salladı!

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