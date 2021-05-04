Yasak Elma dizisinin 109. son bölümünde; Şahika’nın ölümü herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen kişi Kaya’dır. Yasak Elma 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 109. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Kaya’ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında olur. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilir ve harekete geçer. Ender ve Yıldız’ın birlik olma vakti gelmiştir.