Yasak Elma 13. bölümüyle dün akşam sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Yasak Elma'da Yıldız, Şengül'ün ihanetiyle evi terk etti. Ancak Halit, Yıldız'ı eve döndürmek için elinden geleni yapıyor. Bu sırada Ender'de eve dönmek için türlü planlar yaptı. Planına bu sefer Zehra'yı da dahil etti. Zeynep ise gittiği Amerika'da Yıldız'ın çağrısı üzerine geri döndü. Zeynep'e kendini affettirmek için Amerika'ya gitmeye karar veren Alihan bunu son anda öğrendi. Yeni bölüm fragmanında ise Alihan, Zeynep'in karşısına çıkıyor ve kendisini affetirmeye çalışıyor. İşte Yasak Elma 13. son bölümden detaylar ve yeni bölüm fragmanı

YASAK ELMA 14. YENİ BÖLÜM FARGMANI

YASAK ELMA 13. SON BÖLÜM

Yıldız, Şengül’ün ihanetiyle sarsılır. Halit’e sürekli kendini ispat etmek zorunda olması onu çok yormuştur. Ender’le olan savaşını kaybettiğine inanarak evliliğiyle ilgili önemli bir karar alır.

Zeynep ise Yıldız’ın aldığı karardan habersiz Amerika’ya varır. Alihan Zeynep’e yetişememesinin üzüntüsünü yaşarken Zeynep’i geri kazanmanın yollarını arayacaktır.

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