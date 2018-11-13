Yasak Elma yayınlanan son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Büyük bir heyecana sahne olna son bölümde Alihan'ın uçağı radardan kayboldu ve Yıldız'ın hamilelik oyunu gerçek oldu. Yasak Elma son bölümünün ardından 23. yeni bölümün fragmanını izlleyiciler bekledi. Peki, Yasak Elma 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair detaylar...

YASAK ELMA 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma, ekranlara gelen 22. son bölümün ardından seyirciler gözlerini yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığına çevirdi. Yasak Elma 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan ve Zeynep sonunda mutluluklarını doyasıya yaşama şansı yakalamışlarken, Hira’nın dengesizlikleri ve Zerrin’in verdiği tepkilerle uğraşmak zorunda kalırlar. Ender, Yıldız’ın hamile olmasıyla yıkılır. Halit’le yakaladığı şansı tamamen kaybetmek üzeredir. Yıldız ise evliliğinin bitmemesi için çok riskli bir oyun oynuyordur.

YASAK ELMA SON BÖLÜM FRAGMANI

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