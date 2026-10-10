Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında konferans programı gerçekleştirildi.

“Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik” temasıyla düzenlenen festivalde; üretimden restoran kimliğine, konaklama deneyiminden mutfak kültürünün aktarılmasına kadar pek çok konu paneller ve söyleşilerde ele alınıyor. Şeflerin uygulamalı atölye çalışmaları da ziyaretçilerle buluşuyor.

Konferans programında sunum yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in dünya gastronomi ekosistemindeki yerini ve yükseliş potansiyelini yemekler üzerinden değerlendirdi. Şahin, kentin gastronomi alanındaki gelişim sürecine ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalara da değindi.

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ŞAHİN: “BU BEREKET VE MEDENİYET BİZE EMANET”

Sunumunun ardından konuşan Şahin, Gaziantep’in gastronomi gücünü Mezopotamya’nın bilgeliği, Fırat’ın bereketi ve kentin tarihi mirasıyla ilişkilendirdi. Gaziantep’in sahip olduğu değerlerin korunarak geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: “Biz diğer şehirlerden Mezopotamya’nın bilgeliği, Fırat’ın bereketi ve bu coğrafyanın sunduğu zenginlikle ayrışıyoruz. Bu medeniyet, bu coğrafya ve 12 bin yıllık tarih bize emanet. Sofra deyip geçmeyin, büyük aileyi, kültürün kuşaklar arasında aktarılmasını da korumak zorundayız. Büyük sofrayı yeniden kurmalı, büyük aileyi yeniden inşa etmeliyiz.”

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Gaziantep’in yemek kültürünün yalnızca lezzetlerden ibaret olmadığını belirten Şahin, misafirperverlik ve paylaşma geleneğinin de bu kültürün temel parçaları olduğunu söyledi. Şahin, “Bir misafir geldiğinde sofraya bir tabak daha koymak, bu kültürün özüdür. Çocuklarımız bizi izliyor ve yaptıklarımızı tekrar ediyor. Kültürün aktarılmasında hepimize sorumluluk düşüyor” dedi.

“YEREL LEZZETLERİ DÜNYAYA TANITMALIYIZ”

Gaziantep gastronomisinin uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşması için yerel ürünlerin ve mutfak kültürünün daha güçlü tanıtılması gerektiğini ifade eden Şahin, şeflere ve sektör temsilcilerine birlikte çalışma çağrısı yaptı.

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Gaziantep’in peyniri ve sumağı gibi yerel ürünlerinin yeni lezzetlerle buluşturulabileceğini kaydeden Şahin, gastronomide hedefin kentin tanınırlığını ve pazarını büyütmek olduğunu belirtti. Şahin, “Birbirimizi yormak yerine pastayı büyütelim. Bu yolculukta hak ettiğimiz yere ulaşmak için vazgeçmeden çalışmalıyız” diye konuştu.

VALİ YARDIMCISI UYGUR: “ORGAZASYON, GAZİANTEP’E KATMA DEĞER SAĞLIYOR”

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur da konuşmasında Kültür Yolu Festivali’nin ülke genelindeki etkisine ve Gaziantep’e sağladığı katkıya değindi.

Ülke genelinde binlerce etkinlikle toplumun farklı kesimlerine ulaşan festivalin, özellikle gastronomi ve kültür şehirlerinde turizm hareketliliğini artırdığını ifade eden Uygur, organizasyonun Gaziantep’e önemli bir katma değer sağladığını söyledi.

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ATAY: “KENTTE GÜNÜN HER SAATİNDE YEMEK BULABİLİRSİNİZ”

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise Gaziantep’in yemek kültürünün yanı sıra tarihi mirası ve sanayisiyle de öne çıktığını vurguladı. Atay, kentte günün her saatinde yemek bulunabilmesinin Gaziantep’in canlı şehir yaşamını yansıttığını ifade etti.