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        Haberler Kültür-Sanat Adana Altın Koza’nın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri belli oldu

        Adana Altın Koza’nın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri belli oldu

        26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde 33.sü gerçekleşecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri açıklandı. Yarışmada, 5'i dünya prömiyeri olmak üzere toplam 10 film, Zuhal Olcay başkanlığındaki jüri karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 14:40 Güncelleme:
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        Altın Koza'nın finalistleri belli oldu

        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri açıklandı. 16 kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı yarışmada 5’i dünya prömiyeri olmak üzere toplam 10 film, usta oyuncu Zuhal Olcay’ın başkanlık edeceği jüri tarafından değerlendirilecek.

        5 FiLM DÜNYA PRÖMİYERİNİ ADANA’DA YAPACAK

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl; Ali Özel’in “Beklenti”, Tunç Şahin’in “Canavar”, Miraç Atabey’in “Moda Evlilik”, Sinan Biçici’nin “Patates Kızartması” ile Muzaffer Mehmet Çağlar’ın “Varlık” adlı filmleri dünya prömiyerlerini Adana Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştirecek.

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        Alphan Eşeli’nin dünya prömiyerini Tribeca Film Festivali’nde yapan “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmi Türkiye prömiyeriyle festivalde yer alırken; Banu Sıvacı’nın 76. Berlin Film Festivali (Berlinale Forum) çıkışlı filmi “Günyüzü”, Pınar Yorgancıoğlu’nun 56. IFFI Goa’da dünya prömiyerini yapan “Karanlıkta Islık Çalanlar”, Nuri Cihan Özdoğan’ın 55. Rotterdam Film Festivali’nde prömiyer yapan “Ölü Köpekler Isırmaz”, Ali Vatansever’in Tallinn Black Nights Film Festivali’nde ilk gösterimini yapan “Bir Arada Yalnız” adlı filmleri Altın Koza heyecanına ortak olacak.

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        1094 FİLM İLE REKOR BAŞVURU

        Türkiye sinemasının en önemli buluşma noktalarından biri olan festivalin yarışmalarına bu yıl rekor sayıda başvuru gerçekleşti. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 45 filmin başvurduğu festivalde, Belgesel Film Yarışması’na 66 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması’na 154 film, Ulusal Kısa Film Yarışması’na 412 film, Öğrenci Kısa Film Yarışması’na 312 film ve Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması’na 105 film olmak üzere toplamda 1094 film başvuru gerçekleşti.

        EDEBİYAT UYARLAMALARINA 54 PROJE BAŞVURDU

        Festivalin Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na da bu yıl 54 proje başvuruda bulundu. Yarışma, edebiyatımızın önemli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmayı amaçlıyor.

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        ALTIN KOZA ÖDÜLLERİ 3 EKİM AKŞAMI BELLİ OLACAK

        Bu yıl Zuhal Olcay’ın başkanlığını yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alıyor. Altın Koza Ödülleri’nin kazananları, festivalin kapanış ve ödül töreninin gerçekleştirileceği 3 Ekim Cumartesi akşamı belli olacak.

        Yarışmada yer alacak filmler; sinema yazarı Esin Küçüktepepınar, sinema yazarı Mehmet Açar ve sinema yazarı Uğur Vardan’dan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

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        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin film gösterimleri, bu yıl da Esas 01 Burda AVM’de gerçekleştirilecek.

        ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ

        Beklenti | Ali Özel (Dünya Prömiyeri)

        Bir Arada Yalnız | Ali Vatansever

        Canavar | Tunç Şahin (Dünya Prömiyeri)

        Günyüzü | Banu Sıvacı

        Karanlıkta Islık Çalanlar | Pınar Yorgancıoğlu

        Moda Evlilik | Miraç Atabey (Dünya Prömiyeri)

        Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri | Alphan Eşeli (Türkiye Prömiyeri)

        Ölü Köpekler Isırmaz | Nuri Cihan Özdoğan

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        Patates Kızartması | Sinan Biçici (Dünya Prömiyeri)

        Varlık | Muzaffer Mehmet Çağlar (Dünya Prömiyeri)

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        #adana altın koza
        #film festivali
        #Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri
        #adana
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