Adana Lezzet Festivali başladı

Adana'nın zengin gastronomi kültürünü Türkiye ve dünyayla buluşturan 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, ilk gününde birbirinden renkli etkinliklerle başladı. “Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet” temasıyla düzenlenen festivalin ilk günü, Adana'nın gastronomi mirasına sahip çıkan özel bir açılışla başlarken, gün boyunca Merkez Park'ta gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

Festivalin ilk etkinliği, Adana'nın gastronomi kültürünün önemli duraklarından biri olması hedeflenen Selamlık Sofra Mirası Evi'nin açılışı oldu. Büyük Saat karşısında gerçekleştirilen açılışla birlikte Adana'nın sofra kültürünün, geleneksel lezzetlerinin ve gastronomi mirasının gelecek nesillere aktarılmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

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Günün ilerleyen saatlerinde festival coşkusu Festival Korteji ile Merkez Park'a taşındı. Adana'nın kendine özgü enerjisini ve renkli kültürünü yansıtan kortej yürüyüşü, festival alanında ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Kortejin ardından Ana Lezzet Sahnesi'nde gerçekleştirilen Açılış ve Mangal Ateşi Yakılması programıyla festivalin resmi açılışı yapıldı. Ardından açılış konuşmaları gerçekleştirilirken, festivalin 10. yılına ilişkin mesajlar paylaşıldı. Program, açılış mangalının yakılması ve protokol ile şeflerin buluşmasıyla devam etti.

Festivalin 10. yılına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, Adana'nın gastronomi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, “Adana'nın bereketli topraklarında yetişen ürünleri, bu ürünlerle şekillenen mutfak kültürünü ve soframızın etrafında oluşan güçlü birlikteliği daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. 10 yıldır büyüyerek devam eden Adana Lezzet Festivali, bugün yalnızca bir gastronomi etkinliği olmanın ötesine geçerek şehrimizin kültürünü, üretimini ve misafirperverliğini dünyaya anlatan önemli bir buluşma noktası haline geldi. Bu yıl da Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet diyerek Adana'nın tüm zenginliklerini birlikte kutlayacağız.” dedi.

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Açılış töreninde festival programına ilişkin bilgiler de paylaşılırken, Festival İçerik Sorumlusu Ebru Koralı üç gün boyunca ziyaretçileri bekleyen etkinlikleri anlattı. Koralı, festivalin 10. yılına özel olarak Adana'nın sofra kültürünü farklı deneyimlerle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu yıl festivalimizin 10. yılına özel olarak Adana'nın geçmişten bugüne taşıdığı sofra kültürünü farklı deneyimlerle ziyaretçilerimizle buluşturmak istedik. Yerel lezzetlerimizi, şeflerimizin yorumlarını, açık ateş deneyimini ve farklı ülkelerden gastronomi profesyonellerinin katkılarını aynı çatı altında bir araya getirdik. Festival boyunca Adana'nın sadece lezzetleriyle değil; üretimi, kültürü, müziği ve yaşam biçimiyle de ne kadar zengin bir şehir olduğunu hep birlikte deneyimleyeceğiz.” dedi.

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Açılış programının ardından gerçekleştirilen Açık Ateş Gastronomik Show, festivalin ilk gününün öne çıkan etkinliklerinden biri oldu. İsveçli şef Nicolai Tram, Ana Lezzet Sahnesi'nde gerçekleştirdiği gösteride açık ateş tekniğini farklı gastronomik yorumlarla ele alarak ziyaretçilere ilham veren bir deneyim sundu.

Festivalin ilk gün programı, Nazende Açılış Konseri ile devam etti. Ana Lezzet Sahnesi'nde gerçekleşen konserin ardından eğlence programı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen İbrahim Büyükak Stand-up Gösterisi ile sürdü.

Günün finalinde ise Retrobüs Konseri, Sariyer Performans Sahnesi'nde festival ziyaretçilerini müzikle buluşturdu. Böylece festivalin ilk günü, gastronomi, kültür, eğlence ve müziği bir araya getiren zengin programıyla tamamlandı.

Festivaliin ikinci gününde ise "Genç Şefler Yarışması" gerçekleştirildi. Genç şefler, Merkez Park'ta yapılan yarışmada hünerlerini sergiledi. "Üniversiteli Genç Şefler" ve "Genç Şefler" kategorilerinde toplam 20 kişinin mücadele ettiği yarışmada hazırlanan yemekler jürinin beğenisine sunuldu. Değerlendirme sonucunda "Üniversiteli Genç Şefler" kategorisinde Kapadokya Üniversitesi öğrencisi Vahide Nur Şahin, "Karakuş'un baharı" adlı yemeğiyle birinci oldu. "Genç Şefler" kategorisinde de "Toprak ve deniz" adını verdiği yemeğiyle en fazla oyu alan Toprak Öz birinciliğe layık görüldü. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.