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        Haberler Yaşam Antalya'daki dört sahilden 200 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı

        Antalya'daki dört sahilden 200 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı

        Antalya'nın Belek, Kızılot, Kundu ve Lara sahillerinde, bu yıl 4 bin 400 yuvadan çıkan yaklaşık 200 bin caretta caretta yavrusunun denize ulaştığını ekipler belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        Dört sahilden 200 bin caretta caretta!

        Akdeniz kıyılarında, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının kumun altındaki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşma yolculukları büyük oranda tamamlandı.

        Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat öncülüğünde hazırlanan Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında mayısın başında bölgeye gelerek, her sabah erken saatlerde uyanıp öğle saatlerine kadar yuva ve yavru çıkışlarını takip eden ekiplerin de 'yaşam nöbeti'nde sona gelindi.

        Avrupa'nın en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından Belek, Kızılot, Lara ve Kundu sahillerinde akademisyen ve gönüllüler yaptıkları çalışmalar ile 4 bin 400 caretta caretta yuvası tespit etti.

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        Bölgede kalan birkaç yuva için hala çalışmalarını sürdüren ekipler, bu yıl yuvalardan 200 bin civarında yavrunun denizle buluştuğunu kayda geçirdi.

        "NESLİN DEVAM ETMESİ İÇİN YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR ÇOK ÖNEMLİ"

        EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, dernek olarak Antalya bölgesinde deniz kaplumbağalarını korumak için çalıştıklarını söyledi.

        Sahillerdeki mesailerinin mayısın başı itibarıyla başladığını belirten Polat, temmuzun ortalarına kadar ergin bireylerin yuva yapma süreçlerini takip ettiklerini ifade etti.

        Sahillerdeki yuvaları tespit ederek numara verdiklerini ve GPS ile işaretleme yaparak yuvayı koruma altına aldıklarını anlatan Polat, zamanı gelen yuvaları da kontrol amacıyla açtıklarını dile getirdi.

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        Polat, yuvalardaki yumurta kabuklarından yola çıkarak denize ulaşan yavru sayısını belirlediklerini ve her yuvayı tek tek rapora ekleyerek ilgili birimlere ilettiklerini kaydetti.

        Denizle buluşan her 1000 yavrudan sadece bir ya da ikisinin erginliğe ulaştığına dikkati çeken Polat, şunları söyledi:

        "Neslin devam etmesi için yaptığımız çalışmalar çok önemli. Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle bazı yuvalar geç yapıldı. Kızılot bölgesinde 4 yuvanın süreci devam ediyor. Bir hafta sonra onlar da denizle buluşacak. Bu yıl bizi en fazla insanların bilinçsizliği üzdü. Bazı yuvaların insanlar tarafından kazıldığını tespit ettik. Işık kirliliği nedeniyle yuvaların denize gitmek yerine karaya yöneldiğini, bazı araçların da sahillere girerek yuvaların üzerinden geçtiğini belirledik. Bu durum hem sahile yuva yapmak için çıkan ergin bireyleri hem de yavruları tehdit eden ana unsurdu."

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        Polat, bu yıl çalışmalara 8 ülkeden gelen 45 yabancı gönüllünün de destek verdiğini vurguladı.

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        #caretta caretta
        #Antalya
        #belek
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