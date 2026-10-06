“Atıktan Sanata” projesi gastronomi manifestosuna dönüştü

Barceló Hotel Group’un global sürdürülebilirlik yaklaşımı ReGen’in Türkiye’deki uygulamalarından biri olan “Atıktan Sanata”, otel tekstillerini çağdaş sanata dönüştüren yolculuğunu gastronomiye taşıdı. Projenin devamında, yeniden değerlendirilen malzemelerle hazırlanan altı aşamalı “atıksız mutfak” deneyimi iklim krizi, doğal kaynakların tükenmesi ve biyoçeşitlilik kaybına dikkat çekti. Sanat ve gastronomiyi aynı sürdürülebilirlik anlayışında birleştiren proje, kaynakların yeniden değerlendirilmesini merkezine alan bir gastronomi manifestosuna dönüştü.

Otellerde kullanım ömrünü tamamlayan tekstiller, Devridaim Enstitüsü iş birliğiyle “Atıktan Sanata” projesi kapsamında çağdaş bir sanat eserine dönüştürüldü. Ardından da öncü bir gastronomi projesi başlatıldı.

“Sürdürülebilir Gastronomi ve İklim Krizi Manifestosu”, atıksız mutfak yaklaşımını bütüncül bir gastronomi deneyimine çevirdi.

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İKLİM KRİZİ SANAT VE GASTRONOMİYLE YENİDEN YORUMLANDI

“Atıktan Sanata”nın ilk aşamasında, grubun Kapadokya, İstanbul ve Ankara’daki otellerinde kullanım ömrünü tamamlayan çarşaf, havlu ve yastık kılıfları yeniden değerlendirildi. Kapadokya’dan toplanan bitkilerle üretilen doğal boyalar ve mutfaktaki çay ve kahve posalarıyla renklendirilen tekstiller, Devridaim Enstitüsü tarafından bitki baskıları, el dikişleri ve nakışlarla çağdaş bir sanat eserine dönüştürüldü.

Eserdeki seyrek bitki izleri azalan bitki örtüsünü, çatlak desenleri kuraklığı, güneş formu ise yoğunlaşan sıcaklıkları temsil etti. Gastronomi aşamasında orman yangınlarını, eriyen buzulları ve biyoçeşitlilik kaybını simgeleyen sunumlar, iklim krizine ilişkin bu anlatıyı sofraya taşıyarak projenin sanat ve gastronomi aşamalarını birbirine bağladı.

Barceló Hotel Group Türkiye Ülke Müdürü Hasan Ekmen, grubun sürdürülebilirlik yaklaşımını ve projeyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Bugün aldığımız kararlar, gelecek kuşaklara bırakacağımız dünyanın koşullarını belirliyor. İklim krizi karşısında şirketler olarak sorumluluğumuz, kaynakları nasıl kullandığımızdan faaliyet gösterdiğimiz alanlarda nasıl bir etki yarattığımıza kadar uzanıyor. Grubumuzun global sürdürülebilirlik yaklaşımı Barceló ReGen, bulunduğumuz destinasyonlarda ekonomik, sosyal ve çevresel değer yaratmayı esas alıyor. Yerel üretim bilgisini desteklemek, kültürel ve doğal mirası korumak bu anlayışın ayrılmaz parçaları.

Bu yaklaşımın somut bir karşılığı olan Atıktan Sanata projemizin her iki aşamasında da iklim krizinin doğa üzerindeki etkilerine dikkat çektik. Sanat ve gastronomi, projenin mesajını aktarırken, tekstilleri ve mutfak malzemelerini yeniden değerlendirmemiz, sürdürülebilirlik anlayışımızın uygulamadaki karşılığını ortaya koydu. Türkiye olarak grup içinde böyle bir çalışmaya öncülük etmeyi çok değerli buluyoruz."