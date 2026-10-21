Rüyada eşini görmek, evli kimselerin en sık gördüğü rüyalar arasındadır. Tabir edilirken önce eşin sağ mı yoksa vefat etmiş mi olduğuna bakılır. Ardından eşin rüyadaki görünüşü, başına gelen olay ve yaptığı iş dikkate alınır. Rüya sahibinin eşine sarılması, onu dövmesi, kıskanması ya da kaybedip araması da yorumu değiştirir. Hastalık, kaza, hapis, hediye ve yolculuk sahneleri ise kendi tabirleriyle karşılanır.

Rüyada eşini görmek

Rüyada eşini görmek hayra yorulur. Rüya sahibinin huzurlu ve bereketli bir döneme gireceğine, aile içindeki sorunlardan kurtulacağına işaret eder. Dert ve sıkıntıların son bulmasına, haksızlığın ortadan kalkmasına delalet eder. Helal kazanç, işlerin açılması ve iş hayatında yükselme de bu rüyanın müjdeleri arasındadır.

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Eş rüyada güler yüzlü ve mutlu görüldüğünde hayır güçlenir. Eşini mutlu ve gülerken görmek aile içindeki sorunlardan kurtulmaya, iş hayatında başarıya işaret eder. Bazı tabirciler eşini görmeyi içinden çıkılması güç sıkıntılara yorsa da bu rüya ağırlıkla hayra yorulur.

Kendi eşini görmek de huzura ve kazancın artmasına alamettir. Rüyada eşini iki tane görmek ise bu hayır yönünden ayrılır. Rüya sahibinin çapkın bir kimse olarak anılmasına tabir edilir.

Rüyada eşini genç ve güzel görmek

Rüyada eşini genç ve güzel görmek, eşi güler yüzlü görmek gibi hayrın güçlendiğine işaret eder. Huzurun ve kazancın artmasına yorulur. Eşini güzel giyinmiş görmek hak yolunu bulmaya, doğru bir karar vermeye delalet eder. Uzun zaman önce büyük bir tartışma yaşanan kimsenin kurduğu tuzakların bozulacağına, maddi durumun düzeleceğine de yorulur.

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Rüyada eşinin zayıfladığını görmek

Rüyada eşinin zayıfladığını görmek, aileden ya da akrabalardan gelecek mala ve mülke işaret eder. Kazançlı çalışmalar yapılacağına, ele geçen fırsatların kârlı biçimde değerlendirileceğine yorulur. Keyfin ve huzurun yerinde olacağına, cesaret ve kendine güven kazanılacağına da delalet eder.

Eşini çirkin görmek uzun zamandır çekilen hasretin biteceğine, güvensizliğin yenileceğine delalet eder. Çalışkan ve imanlı bir rüya sahibi için dara düşülmeyeceğine, zorlu bir işe girilen ortakla birlikte rahata erileceğine işarettir.

Rüyada eşini farklı hâllerde görmek

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Eşin rüyada bir iş yaparken görülmesi çoğu zaman hayra yorulur. Eşinin yalan söylediğini görmek, sayılan ve takdir edilen bir kimse olunacağına, işyerinde üst bir mevkiye terfi alınacağına işaret eder. Eşinin yalanını yakalamak az da olsa kazanca, başarılı adımlara ve hayırlı bir evladın mutluluğuna yorulur. Eşinin denizde yüzdüğünü görmek, yapılan işlerden çok para kazanılacağına delalet eder. Uzun süren anlaşmazlıkların çözüleceğine de işarettir.

Eşinin balık tuttuğunu görmek sıkıntıdan ferahlığa çıkmaya, maddi sorunlardan uzak kalmaya yorulur. Eşinin seslendiğini ya da sesini duymak, konforlu bir hayata ve sıkıntı çekmeden maddi refaha kavuşmaya işaret eder. Eşinin dişinin düştüğünü görmek alım gücünün artacağına, kayıpların yerinin daha büyük kazançlarla dolacağına delalet eder. Eşinin dövme yaptırdığını görmek, uzun süre uğraşılan bir durumun ardından alınacak yeni kararların başarı getireceğine yorulur. Kısa zamanda kendi işinin başına geçilmesine, hayırlı ibadetlere de alamettir.

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Rüyada eşinin kıskanması

Rüyada eşinin kıskandığını görmek, eşini görmenin genel tabirine bağlanır ve aile içindeki huzurun süreceğine yorulur.

Rüyada eşinin ağladığını görmek

Rüyada eşinin ağladığını görmek, karşısına çıkan fırsatları değerlendiren rüya sahibinin büyük başarı ve kazanç elde edeceğine işaret eder. Sıkıntılardan zamanla kurtulunacağına, endişe edilen durumların görülecek destekle ortadan kalkacağına yorulur. Çalışkanlık ve dürüstlükle çevrenin hayranlığını kazanmaya, yeni bir ilişkiye başlanmasına da delalet eder.

Rüyada eşinin namaz kıldığını görmek

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Rüyada eşinin namaz kıldığını görmek, hayali kurulan mutlu hayata kavuşmaya ve evdeki huzurun düzelmesine delalet eder. Dostlardan destek görmeye, rızkın artmasına da yorulur. Eşinin abdest aldığını görmek kısa süreli bir hastalık geçirileceğine, ardından isteklere kavuşulacağına işaret eder. Maddi sıkıntılar arasında rahat bir nefes aldıracak bir habere de alamettir.

Rüyada eşinin araba kullandığını görmek

Rüyada eşinin araba kullandığını görmek, paraya ve mala kavuşulacağına işaret eder. Eşinin araba sürdüğünü görmek dilediği gibi harcama yapmaya, çevreden görülecek yardımla darlıktan kurtulmaya yorulur. Eşinin araba aldığını görmek ise maddi ve manevi büyük başarılara delalet eder. Her günün bir öncekinden daha büyük keyif vereceğine işarettir.

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Rüyada eşini sarhoş görmek

Rüyada eşini sarhoş görmek saygısız bir tavırla karşılaşmaya, yakın bir kimseden anlamsız ve yersiz sözler işitilmesine işaret eder. Eşinin içki içtiğini görmek ise sarhoşluk hâlinden ayrı tabir edilir. İş hayatında üst bir mevkiye terfi alınacağına, uygun bir kısmetle dünyaevine girileceğine yorulur. Eşinin alkol içtiğini görmek de içki içmek gibi terfiye yorulur. Eşinin alkol aldığını görmek de zenginliğe ve yüksek mevkilere çıkılmasına işaret eder. Eşinin uyuşturucu kullandığını görmek uzak ve imkânsız görünen arzulara kavuşmaya, darlıktan kurtulmaya delalet eder.

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Rüyada eşinin evin içine işediğini görmek

Rüyada eşinin evin içine işediğini görmek, eşinin işediği rüyalar gibi etrafın hayırlı dostlarla dolacağına, mutlu bir yuvanın temelinin atılacağına yorulur.

Rüyada eşinin saçını kısa kestirdiğini görmek

Rüyada eşinin saçını kısa kestirdiğini görmek ev içindeki sorunların sona ermesine yorulur. Eşinin saçlarının döküldüğünü görmek makbul olandan vazgeçilmeyeceğine, aileyle huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirileceğine işaret eder. Ayrı düşenlerin kavuşmasına, evde ve işte bereketin artmasına da delalet eder. Eşinin saçını sarı görmek, bir işi çözmek için başkalarından yardım isteneceğine ve önüne engel çıkmayacağına işarettir. Aile içindeki sorunların çözülüp sağlık sıkıntılarının iyileşeceğine de işarettir.

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Rüyada eşinin sakalını kestiğini görmek

Rüyada eşinin sakalını kestiğini görmek büyük başarılara, huzur ve mutluluğa işaret eder. Eşinin sakal traşı olduğunu görmek, sevdiklerle daha güzel bir hayat için planlar yapılacağına yorulur. Eşinin traş olduğunu görmek rızık bolluğuna, işinin kalitesi sayesinde rağbet gören bir kimse olunacağına delalet eder.

Eşini bıyıklı görmek ise durumun iyileşeceğine, düzenli ve disiplinli bir hayat sürüleceğine işarettir. Kaza ve beladan uzak kalınacağına yorulur. Eşinin bıyık bıraktığını görmek uzun zamandır zarar veren borçların sona ereceğine, yeni bir çevre edinileceğine delalet eder.

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Rüyada eşinin kustuğunu görmek

Rüyada eşinin kustuğunu görmek, her şeyin bittiği ve hayallerin suya düştüğü sanılırken işlerin düzeleceğine işaret eder. Hayırlı bir kısmetle tanışılacağına, aileyle daha çok vakit geçirileceğine yorulur.

Rüyada eşinin sigara içtiğini görmek

Rüyada eşinin sigara içtiğini görmek, çok zor durumlara düşüldükten sonra yardım edecek kimseler sayesinde sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Sağlam bir meslek hayatı kurulacağına, çalışmaların meyvesinin rahata kavuşarak toplanacağına yorulur.

Rüyada eşinin birini öldürdüğünü görmek

Rüyada eşinin birini öldürdüğünü görmek sorunların ve sıkıntıların son bulacağına işaret eder. Rüya sahibinin kendisine güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağına ve kendine güveninin artacağına yorulur. Eşinin birini dövdüğünü görmek, tırnağından artırarak beklenmedik işlerin başarılacağına ve elin bollaşacağına delalet eder. Eşinin elinde silah görmek ise daha önce hiç olmadığı kadar başarılı olunacağına, sevinçli haberler alınacağına işaret eder.

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Rüyada eşini uyurken görmek

Rüyada eşini uyurken görmek, işlerde dikkatli ve uyanık olunması gerektiğine, kazancın ancak böyle elde edileceğine delalet eder. Eşinin uyuduğunu görmek ticarette ilerlemeye, huzurlu bir ömre de yorulur.

Rüyada eşini banyoda görmek

Rüyada eşini banyoda görmek, işle ilgili kurulan hayallerin gerçeğe dönüşmesine yorulur. Eşinin banyo yaptığını görmek iyiliklerden nasiplenmeye, bir seyahate katılmaya işaret eder. Eşine banyo yaptırmak meslekte akıllıca atılımlar yapılacağına, kardeşlerin birbirine destek olmasıyla işlerin yoluna gireceğine delalet eder. Eşini tuvalette görmek ise bir ortaklığın bozulup yola tek başına devam edileceğine alamettir. Kazanılan paranın hayırlı amaçlar için harcanacağına da yorulur.

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Rüyada eşinin takım elbise giymesi

Rüyada eşinin takım elbise giydiğini görmek işlerin açılmasına, helal kazanca işaret eder. Eşinin kadın elbisesi giydiğini görmek büyük fırsatların ele geçeceğine, kaybedilen malların yeniden kazanılacağına yorulur. Eşinin kıyafet aldığını görmek uzun zamandır çekilen bir rahatsızlığın şifa bulacağına delalet eder. Bebek sahibi olunacağına, yaşanan sıkıntıların sona ereceğine de işaret eder.

Rüyada eşinin kızdığını görmek

Rüyada eşinin kızdığını görmek, dert edinilen konularda elde edilen kazançla başka işlere girileceğine işaret eder. Büyük ve güzel işler yapılacağına, kötü günlerden kurtulunacağına yorulur. Eşini kızgın görmek de iş yapılan kimselerle güzel zamanlar geçirileceğine delalet eder.

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Küs olan eşini görmek ise bundan ayrılır ve hayaller için yapılan işlerin kazanç getirmeyeceğine işaret eder. Eşine dargın olduğu hâlde onu rüyada görmek de küs eşi görmek gibi emeklerin karşılıksız kalacağına yorulur.

Rüyada eşinin başına kötü bir şey geldiğini görmek

Rüyada eşinin başına kötü bir şey geldiğini görmek çoğunlukla hayra yorulur. Eşinin yaralandığını görmek hayır getirecek bir işe girileceğine, alınan eğitime uygun bir işle bol kazanç sağlanacağına işaret eder. Eşini kanlar içinde görmek insanların sevgisini ve saygısını kazanmaya, kazancın artmasına delalet eder.

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Eşini yılanın soktuğunu görmek, yeterli kazanç elde edildikten sonra kendi işini kurmaya ve rahata ermeye yorulur. Eşini elektriğin çarptığını görmek adının herkese duyulacağına, azim sayesinde istenen mevkiye ulaşılacağına işarettir. Eşine laf atıldığını görmek borcun ödeneceğine, birikim yapabilecek güce kavuşulacağına delalet eder.

Rüyada eşinin hasta olduğunu görmek

Rüyada eşinin hasta olduğunu görmek güzel ve sevinçli bir haber alınacağına, kötü günlerin bitip güzel günler yaşanacağına işaret eder. Sofraların zenginleşeceğine, uzun zamandır ödenmekte zorlanılan borçların kısa sürede son bulacağına yorulur.

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Rüyada eşini hasta görmek de çoğu zaman hayra yorulur. Düşman ve rakiplerden kurtulmaya, sağlığın ve huzurun yerine gelmesine delalet eder. Öbür yönüyle ise rüya sahibini üzecek, yoracak ve koşturacak bir duruma işaret eder.

Eşinin ağır hasta olduğunu görmek de eşinin hasta olduğunu görmek gibi sevinçli bir habere yorulur. Eşinin çok hasta olduğunu görmek, borçların son bulmasına delalet eder. Eşinin hasta olduğunu öğrenmek ise işitilecek sözler sayesinde şüphelerin dağılacağına işarettir. Eşinin felç olduğunu görmek şansın ve kısmetin açılacağına, aile hayatında müjdeli gelişmelere yorulur.

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Rüyada eşini hastanede görmek bebek sahibi olunacağına, sevgi ve dayanışma içinde bir hayata işaret eder. Tövbeye, mevki yükselmesine ve geçim sıkıntısının bitmesine de yorulur. Eşinin doktora gittiğini görmek yeni bir işte kısa sürecek bir sorun çıkacağına, ardından işin düzgün ilerleyeceğine delalet eder.

Rüyada eşinin kanser olduğunu görmek, kararsızlıktan kurtulup aile bireyleriyle uyumun süreceğine işaret eder. Keyifli bir yaşama ve maddi açıdan iyi geçecek bir döneme girileceğine yorulur. Rüya sahibinin hayırlı yollar keşfedeceğine de delalet eder.

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Rüyada eşinin ameliyat olduğunu görmek, eşinin hasta olduğunu görmek gibi kötü günlerin bitmesine yorulur. Eşinin kalp ameliyatı olduğunu görmek hayatın eksiksiz hâle geleceğine, aile bireylerinden görülecek yardımla sıkıntıların ortadan kalkacağına delalet eder.

Rüyada eşinin kaza yaptığını görmek

Rüyada eşinin kaza yaptığını görmek hayra yorulur. Eşinin trafik kazası geçirdiğini görmek yaşam standardının ve kazancın artacağına, daha rahat bir hayat sürüleceğine işaret eder. Eşinin kazada yaralandığını görmek sorun ve sıkıntılardan kısa zamanda kurtulmaya delalet eder. Eşinin motor kazası yaptığını görmek, büyük bir projeyle ün kazanılacağına yorulur.

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Eşinin kaza yaptığını duymak esenliğe kavuşulacağına işaret eder. Eşinin kaza haberini almak da haksızlıkların ortadan kalkacağına, büyük rahata erileceğine yorulur. Eşine araba çarptığını görmek uzun zamandır sıkıntı çekilen bir konuda hayırlı bir sonuca varılacağına delalet eder. Muhtaçların hayır duasının alınacağına da işarettir.

Rüyada eşinin hapse girdiğini görmek

Rüyada eşinin hapse girdiğini görmek, hayata karşı bir süre isteksizleşmeye, ardından uzun zamandır hayali kurulan şeylere kavuşmaya işaret eder. Eşinin cezaevine girdiğini görmek de güzellik ve hoşluklarla karşılaşmaya yorulur. Eşinin cezaevinde olduğunu görmek esenliğe, hasta olan için şifaya ve talihin dönmesine delalet eder. Eşinin kelepçelendiğini görmek iş ve aile hayatında güzel gelişmelere, aksayan işlerin düzelmesine işarettir.

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Cezaevinden eşinin çıktığını görmek helal lokma yenileceğine, bir hata yüzünden çekilen sıkıntının dostların desteğiyle sona ereceğine yorulur. Eşinin hapisten kaçtığını görmek üzüntülerin sona ereceğine, bahtın açık olacağına delalet eder. Eşinin cezaevinden kaçtığını görmek helal kazançla bolluğa da işaret eder.

Rüyada eşinin düştüğünü görmek

Rüyada eşinin düştüğünü görmek, eşinin yüksekten düştüğünü görmek gibi tabir edilir. Eşinin yüksekten düştüğünü görmek çok kişinin işine yarayacak çalışmalara imza atılacağına, şöhrete ve yeni kazanç kapılarına yorulur. Eşini düşerken görmek de yeni kazanç kapılarının açılmasına işaret eder. Eşinin balkondan düştüğünü görmek hayırlı ve sevinçli haberler alınacağına, rüya sahibinin güvenilir ve sözü geçen bir kimse olacağına delalet eder.

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Rüyada eşinin vurulduğunu görmek

Rüyada eşinin vurulduğunu görmek eski saygınlığa ve itibara yeniden kavuşulacağına işaret eder. Ele geçen fırsatların iyi kazanç sağlayacağına yorulur. Eşinin göğsünden vurulduğunu görmek de çalışma arkadaşlarıyla keyifli günlere delalet eder. Eşinin vurulduğunu duymak evli erkek için evin bereketinin artmasına işarettir.

Rüyada eşinin dövüldüğünü görmek

Rüyada eşinin dövüldüğünü görmek yiyip içmeye, kafadaki kuşkulardan arınmak için harekete geçmeye yorulur. Eşinin dayak yediğini görmek yeni işlerde başarıya, aile büyüklerinden destek görmeye işaret eder. Eşini döven birini görmek de konfor içinde yaşamaya delalet eder.

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Rüyada eşini boğulmaktan kurtarmak

Rüyada eşini boğulmaktan kurtarmak aile içindeki sıkıntıların rüya sahibinin eliyle son bulmasına işaret eder. Eşinin suda boğulduğunu görmek ise hataları tekrarlamamak için dikkatli davranılacağına, itibarlı bir kimse olunacağına yorulur. Sıkıntıların ardından büyük başarıya ulaşılacağına, aile sorunlarının çözüleceğine de delalet eder. Eşinin denizde boğulduğunu görmek de suda boğulma gibi aile sorunlarının çözülmesine yorulur.

Rüyada ölmüş eşini görmek

Rüyada ölmüş eşini görmek, aile hayatının güzelleşeceğine işaret eder. Rüya sahibinin eline geçen kazancı hayırlı yerde kullanacağına, sıkıntılarından kısa zamanda kurtulacağına delalet eder. Uzun zamandır beklenen bir haberin hayırla geleceğine, sevindirici bir haber ya da kıymetli bir hediye alınacağına yorulur. Ev içindeki anlaşmazlıkların sona ermesi de bu rüyanın müjdeleri arasındadır.

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Ölen eşini görmek, ölmüş eşin rüya sahibinden dua beklediğine de yorulur. Vefat eden eşini görmek herkesin sevdiği bir kimse olmayı hak etmeye, sorunların yakında çözülmesine işaret eder. Ölmüş eşine sarılmak, hele sımsıkı sarıldığı görülmüşse sabra, güce ve şansın yaver gitmesine delalet eder. Eşinin mezarını görmek işlerin büyük kazanç getireceğine, rahatsızlık veren durumların ortadan kalkacağına işarettir.

Rüyada ölen eşinin eve geldiğini görmek

Rüyada ölen eşinin eve geldiğini görmek, ölmüş eşi görmenin hayrını haneye taşır. Ev içindeki anlaşmazlıkların sona ereceğine işaret eder. Ölmüş eşin eve gelmesi, eve sevindirici bir haber ulaşacağına da işaret eder.

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Rüyada ölmüş eşini yatakta görmek

Rüyada ölmüş eşini yatakta görmek, ölmüş eşi görmenin hayır yönüne bağlanır. Aile hayatının güzel bir hâl alacağına delalet eder.

Rüyada ölmüş eşini görmek ve konuşmak

Rüyada ölmüş eşini görmek ve konuşmak, beklenen bir haberin hayırla geleceğine işaret eder. Eşin, kendisi için okunacak duaya muhtaç olduğuna da delalet eder.

Rüyada ölmüş eşini öpmek

Rüyada ölmüş eşini öpmek zor günlerin biteceğine, mutluluk verici gelişmeler yaşanacağına işaret eder. Ölmüş eşini yanağından öpmek büyük kazanç sağlanacağına yorulur. Ölen eşini öptüğünü görmek de sonunda başarılı ve varlıklı olunacağına delalet eder.

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Rüyada ölmüş eşini mutlu görmek

Rüyada ölmüş eşini mutlu görmek, ölmüş eşi görmenin hayrına bağlanır ve kıymetli bir hediye alınacağına yorulur.

Rüyada ölmüş eşini küs görmek

Rüyada ölmüş eşini küs görmek, vefat eden eşin rüya sahibinden dua ve hayır beklediğine delalet eder. Eşin ruhu için dua edilmesine işarettir.

Rüyada eşiyle kavga etmek

Rüyada eşiyle kavga etmek, kavgada görülen sahneye göre tabir edilir. Eşini dövmek hayra yorulmaz. Eşine tokat atmak ve eşine kızmak ise rahata ve sevince yorulur. Eşinden kaçmak tecrübesi olmayan yollara girileceğine, içinde bulunulan sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Ailesiyle sağlıklı ve huzurlu bir ömür sürüleceğine de işaret eder.

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Rüyada eşini dövmek

Rüyada eşini dövmek hayra yorulmaz. Rüya sahibinin gelir sağlamak için kendisine hayır getirmeyecek adımlar atacağına alamettir. Eşini öldürmek iki yönlüdür. Bir yönüyle tecrübeli bir kimseyle kurulacak ortaklık sayesinde yeni işlere girileceğine, hedeflere yaklaşılacağına işaret eder. Diğer yönüyle meslekte uzun uğraşlarla biriktirilen zenginliğin yitirileceğine yorulur.

Eşini sopayla dövmek ise hayra yorulur ve bedendeki ağrılardan kurtulmaya işaret eder. Zor işlerin kolayca başarılacağına da delalet eder. Uğursuzluğun kırılacağına yorulur. Eşini boğmaya çalışmak moral bozan düşüncelerin uzaklaşacağına, ayrı düşenlerin kavuşacağına delalet eder. Bir başka yoruma göre ise kıskançlık ve güvensizliğe işarettir.

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Eşinden dayak yediğini görmek rüya sahibinin eşi tarafından çok sevileceğine, sayılacağına işaret eder. Eşinin gönülden bağlı ve sadık olduğuna yorulur. Eşinden tokat yemek uzun zamandır görülmeyen bir akrabayla karşılaşılacağına, kaybedilen bir şeyin geri bulunacağına delalet eder.

Rüyada eşine tokat atmak, dövmekten farklı olarak hayra yorulur. Var olan sıkıntıların yerini mutluluğa ve sevince bırakacağına işaret eder. Eşini tokatlamak rahat bir döneme girileceğine delalet eder.

Rüyada eşine kızmak

Rüyada eşine kızmak, büyük sorunların ortadan kalkmasından sonra rahata ve mutluluğa kavuşmaya alamettir. İstenilen şeylerin kısa zamanda elde edilmesine yorulur. Eşine sinirlenmek üzen ve sıkan şeylerden kurtulmaya, hasretin biteceğine işaret eder. Eşine çok sinirlenmek emeklerin karşılığının fazlasıyla alınacağına delalet eder.

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Eşine bağırmak hedeflere ulaşılacağına, şansın yaver gideceğine yorulur. Eşine sinirlenip bağırmak şansın ve kısmetin açılacağına, maddi ve manevi rahata erileceğine işarettir. Eşini kovmak işyerinde üst düzey görevlere gelineceğine, üzüntülerin kısa sürede sona ereceğine delalet eder.

Rüyada eşine küsmek

Rüyada eşine küsmek, eşine dargınken onu görmek gibi hayra yorulmaz. Yapılan işlerin beklenen kazancı getirmeyeceğine delalet eder.

Rüyada eşine beddua etmek

Rüyada eşine beddua etmek, eşine kızmak gibi büyük sorunların ardından rahata kavuşmaya yorulur.

Rüyada eşini hamile görmek

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Rüyada eşini hamile görmek beklenmedik anda gelecek güzel haberlere, maddi refaha işaret eder. Kötü niyetli kimselerden uzaklaşmaya delalet eder. Hayatta büyük gelişmeler olacağına, iş hayatında başarı ve makam atlamaya yorulur. Sıkıntıların çözülüp itibar kazanılması da bu rüyanın müjdeleri arasındadır.

Hamile eşini görmek de maddi refahın habercisidir. Eşinin gebe olduğunu görmek yapılan çalışmalar sayesinde yüklü kazanç elde edileceğine işaret eder. Devlet kurumlarından birinde ciddi bir iş yapılıp ileride yetkili makamlara gelineceğine işarettir.

Rüyada eşini kıskanmak

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Rüyada eşini kıskanmak iki ayrı yönde yorulur. Birinci yönüyle iş ve aile hayatında çözülemeyen bir sorun olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin bu yüzden işinde büyük bir hırsla hareket ettiğine yorulur. Öbür yönüyle sabırla selamete çıkılacağına, kazanılanların tadının çıkarılacağına delalet eder.

Eşini kıskanıp kavga etmek ise kıskançlığın birinci yönüne girer. Çözülemeyen sorunun büyüyeceğine ve hırsla hareket edileceğine yorulur.

Rüyada eşini başkasından kıskanmak

Rüyada eşini başkasından kıskanmak, kıskanma rüyası gibi çözülmeyen bir soruna ya da sabırla gelecek selamete yorulur. Eşini başka kadından kıskanmak da iş ve aile hayatındaki bir sorunun hırsla takip edileceğine işaret eder.

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Rüyada eşini kaybetmek

Rüyada eşini kaybetmek hayra yorulur. Evliliğe değer ve mutluluk katan her şeyin artmasına işaret eder. Sorunların teker teker çözülmesine, büyük başarılara delalet eder. Azınlıkta kalan bir yorum ise bu rüyayı evlilikte zorluğa, belirsizliğe ve eşle arasının açılmasına bağlar.

Eşinin kaybolduğunu görmek sorunların çözülmesine işaret eder. Eşinin ortadan kaybolması da evliliğe değer katan şeylerin artmasına yorulur. Eşini ve çocuğunu kaybetmek işlerin kolaylaşacağına, başka işlerin deneneceğine delalet eder. Eşine telefonla ulaşamamak hayır getirecek işler sayesinde zenginliğin yakalanacağına, istenen bir mevkiye terfi edileceğine işaret eder.

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Rüyada eşini kaybedip aramak

Rüyada eşini kaybedip aramak üzüntü ve kederin sona ereceğine işaret eder. Eşini aramak, eski bir husumetin sahibi olan kimsenin hazırladığı tuzakların boşa çıkacağına yorulur. Eşini aramak ve bulmak, arama rüyasındaki hayrın tamamlandığına, kederin dağıldığına delalet eder.

Rüyada eşini kalabalıkta kaybetmek

Rüyada eşini kalabalıkta kaybetmek, eşini kaybetmenin hayır yönüne bağlanır ve evliliğe değer katan şeylerin artacağına yorulur.

Rüyada eşinin gittiğini görmek

Rüyada eşinin gittiğini görmek, eşin gittiği yere göre tabir edilir. Askere giden eş aile bireyleriyle ilgili güzel gelişmelere işaret eder. Savaşa giden eş prestij kazanılacağına delalet eder. Hacca ya da umreye giden eş ise aile hayatının iyiye gideceğine yorulur.

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Rüyada eşinin askere gittiğini görmek

Rüyada eşinin askere gittiğini görmek, eşini askere uğurlamak gibi çalışmaya ve emek vermeye devam edileceğine işaret eder. Eşini askere uğurlamak çalışmanın sürmesine, doğru kararlarla şans kazanılacağına, aile bireyleriyle ilgili güzel gelişmelere ve endişelerin sona ermesine yorulur. Eşini askere göndermek de bu uğurlama rüyası gibi endişelerin sona ermesine delalet eder. Eşinin savaşa gittiğini görmek prestij kazanılacağına, hanede hayırlı günler görüleceğine işarettir.

Rüyada eşinin umreye gittiğini görmek

Rüyada eşinin umreye gittiğini görmek büyük ve hayırlı işlere, geçim derdinin bitip bol kazançlı bir işe girilmesine yorulur. Sorunların kısa sürede son bulacağına işaret eder. Eşini hacca göndermek rahatsızlıktan kurtulunacağına, kardeşlerden biriyle yolculuğa çıkılacağına işaret eder. Eşinin hacca gittiğini görmek de aile hayatının iyiye gideceğine delalet eder.

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Rüyada eşine sarılmak

Rüyada eşine sarılmak hayra yorulur. Güzel tesadüflere, parasal sorunların atlatılmasına işaret eder. Eşten görülecek destekle zor günlerin kısa sürede geçeceğine delalet eder. İşlere verim gelmesine, sevdiğine kavuşmaya ve huzurun daim olmasına da yorulur.

Eşine sarılmak ve öpmek aile hayatında gerçek mutluluğa işaret eder. Eşini öpmek ve sevmek huzur içinde geçen bir aile hayatına yorulur. Eşinin rüya sahibini öpmesi de eşini öpmek gibi aile içindeki mutluluğa delalet eder. Eşini yanağından öpmek ise evdeki huzura geç de olsa erileceğine, yeni iş fırsatlarına işarettir. Eşine sarılıp ağlamak sevindirici bir haber duyulacağına, üzücü olayların yakında sona ereceğine yorulur. Eşinin elini tutmak mutluluğa ve yükselmeye, aile birliğinin korunmasına işaret eder.

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Rüyada küs olduğun eşine sarılmak

Rüyada küs olunan eşe sarılmak, eşine sarılmak gibi eşten görülecek destekle sıkıntılı günlerin geride kalacağına yorulur.

Rüyada eşinden hediye almak

Rüyada eşinden hediye almak hayra yorulur. Eşinden çiçek almak atılan adımların ardından yeni bir işe başlanacağına, darlığın yerini ferahlığa bırakacağına işaret eder. Eşinin rüya sahibine çiçek vermesi de borçların kısa sürede ödeneceğine yorulur. Eşinden yüzük almak üzüntülerin sona ereceğine, borçlunun borcunu ödeyeceğine delalet eder. Eşinin pırlanta yüzük alması yaşanan zararların ortadan kalkacağına, maddi açıdan çok iyi bir duruma gelineceğine işarettir. Eşinin yüzük alması da rakiplerin geride bırakılacağına işarettir.

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Rüyada eşinin para vermesi

Rüyada eşinin para vermesi, eşinden kağıt para almak gibi emeklerin boşa gitmeyeceğine işaret eder. Eşinden kağıt para almak geçim sıkıntısı çekilmeyeceğine, helal yoldan kazanca yorulur. Eşinin elinde kağıt para görmek hayrete düşürecek sözler işitileceğine, kolay yoldan kazanılacağına delalet eder. Eşine para vermek ise sevdiklerin hep yanında kalacağına, el atılan işlerde büyük başarılar kazanılacağına işarettir.

Rüyada eşinden altın almak

Rüyada eşinden altın almak, eşinden yüzük almak gibi üzüntülerin bitmesine ve borçlunun borcunu ödemesine yorulur.

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Rüyada eşinin doğum yaptığını görmek

Rüyada eşinin doğum yaptığını görmek iş hayatında büyük bir üstünlüğe, musibetlerin atlatılmasına işaret eder. Hayırlı bir evlada yorulur. Eşinin kucağında bebek görmek hayırsız bir kimsenin yol açtığı sıkıntının çözüleceğine, hayal edilmeyecek mevkilere yükselineceğine delalet eder. Eşinin kucağında erkek bebek görmek de huzurlu bir döneme girileceğine işarettir. Eşine doğum yaptırmak, rüya sahibinin eksik gördüğü konularda açığını kapatacağına ve ana baba duası alacağına delalet eder. Kurulacak bir ortaklık sayesinde daha iyi kazanç elde edileceğine de alamettir.

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Rüyada eşini uygunsuz görmek

Rüyada eşini uygunsuz görmek hayra yorulur. Hane içinde aile fertlerinin sayısının artacağına, sorunların ortadan kalkacağına işaret eder. Kardeşler arasındaki tartışmaların sona ereceğine de delalet eder.