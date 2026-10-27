Rüyada kızını görmek, tabir geleneğinde genellikle evlattan gelecek sevinç, aile bağlarının güçlenmesi ve maddi manevi ferahlıkla ilişkilendirilir. Rüya sahibinin kızını hangi durumda gördüğü ise yorumun yönünü belirler. Kızının küçüklüğünü görmek, onun gelinlik giymesi, doğum yapması veya ağlaması farklı şekillerde tabir edilir. Bazı rüyalarda yaşanan kayıp, kaza ve tartışma gibi ürkütücü olaylar da geleneksel yorumlarda olumlu anlamlar taşıyabilir. İşte rüyada kızını görmenin anlamı ve farklı durumlara göre yapılan rüya tabirleri....

Rüyada kızını görmek

Rüyada kızını görmek hayırlı rüyalardan sayılır. Hayra, berekete ve gönül ferahlığına delalet eder. Rüya sahibinin yakında sevindirici bir haber alacağına, işlerinin yoluna gireceğine ve evlat tarafından bir üzüntü görmeyeceğine işarettir. Ailede sevinçli gelişmeler yaşanacağına, dertten sonra rahata, darlıktan sonra genişliğe erileceğine yorulur. Kimi tabirlerde hayırlı bir işin başlangıcı olarak geçer.

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Rüyada kendi kızını yetişkin ya da büyümüş hâliyle görmek, soyun kız evlattan devam edeceğine, evlatların uzun ömürlü olacağına ve dileklerin gerçekleşeceğine alamettir. Kızını kucağında görmek müjdeye ve rızkın artmasına delalet eder. Kızını uyurken görmek sıkıntıların hafifleyeceğine işaret eder. Kızını hasta görmek ise üzüntüye yorulur.

Rüyada kızının sesini duymak, kazancın günden güne artacağına ve yeni bir aşka adım atılacağına yorulur. Aynı rüya eski arkadaşlarla eskisi kadar sık görüşülemeyeceğine de işarettir. Rüyada uzaktaki kızının geldiğini görmek ise yapılan bir planın büyük bir gelir kaynağına dönüşeceğine, zorluklardan kurtulup rahata erileceğine delalet eder. Rüya sahibinin akıllıca bir karar sayesinde yüklü kazanç elde edip sağlam bir mevkie oturacağına alamettir.

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Rüyada kızının küçüklüğünü görmek

Kızının küçüklüğünü görmek, sıkıntılardan kurtulup ferahlamaya ve uzun süredir istenen şeylere kavuşmaya delalet eder. Akrabalar arasındaki küslüklerin kalkacağına, borçlardan kurtulunacağına işarettir. Rüyada büyümüş kızının küçüklüğünü görmek, yoksulluktan sonra zenginliğe ve sıkıntıdan sonra refaha yorulur. Rüyada kızının bebekliğini görmek de rüya sahibinin darlık döneminin kapanıp bolluğa ereceğine alamettir.

Rüyada evli kızını görmek

Rüyada evli kızını görmek hayra yorulur. Aile bağlarının güçleneceğine ve kızla rüya sahibi arasındaki yakınlığın artacağına işarettir.

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Rüyada üvey kızını görmek

Üvey kızını görmek, maddi ve manevi yönden rahat bir döneme girileceğine, aile içi sorunların çözüleceğine işaret eder. Üvey kızıyla tartışmak borçların kapanmasına delalet eder. Üvey kızını hamile görmek ise girişilen işlerde başarıya ve sağlığa yorulur.

Rüyada ölmüş kızını canlı görmek

Ölmüş kızını canlı görmek, sayısız lütfa erişileceğine işaret eder. Rüya sahibinin sevdiği kişilerle kalıcı bir mutluluk içinde yaşayacağına, iyi geçim süreceğine yorulur. Rüyada ölmüş kızını görmek de sevilen kişilerle iyi geçime ve lütfa delalet eder.

Rüyada kızını sıkıntılı görmek

Rüyada kızını sıkıntılı görmek, çekilen zorlukların son bulacağına ve rüya sahibinin saygınlık kazanacağına işaret eder.

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Rüyada kızının öldüğünü görmek

Rüyada kızının öldüğünü görmek korkutucu görünse de tabirde hayra yorulur. Uzun ömre, kızla rüya sahibi arasındaki bağın güçlenip yeni bir döneme girileceğine ve kederden kurtuluşa işarettir. Rüyada kızımın öldüğünü gördüm diyen kimse için de hüküm budur. Bir kısım tabirde ise bu rüya, iş ve aile hayatında verilecek kararlarda dikkatli olunmasına, aileye daha çok vakit ayrılmasına yorulur.

Rüyayı anne görürse kızının ondan dua ve hayır beklediğine delalet eder. Baba görürse ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğine işarettir.

Kızının ölüm haberini almak, uzun süren iş ve aile dertlerinden kurtulup büyük kazanç ve itibar elde etmeye yorulur. Kızının öldüğünü görüp ağlamak, zor bir dönemin ailenin desteğiyle aşılacağına alamettir. Kızının öldüğünü sanmak ise kızdan gelecek hayırlı bir sürprize delalet eder. Kızının ölüp dirildiğini görmek kızla arasındaki sorunun ya da bir sağlık derdinin çözüleceğine işaret eder.

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Rüyada kızının kaybolduğunu görmek

Rüyada kızının kaybolduğunu görmek, huzura ve sıhhate kavuşulacağına delalet eder. Rüya sahibinin iş ve projelerinin başarıyla sonuçlanacağına, uğradığı bir haksızlığın düzeltileceğine işarettir. Rüyada kızımın kaybolduğunu gördüm diyen anne ya da baba için de bu rüya sıkıntı değil ferahlık haberidir.

Rüyada kızını kaybetmek

Kızını kaybetmek, kaybolduğunu görmekten farklı yorumlanır. Rüya sahibinin yaşayacağı pişmanlıklara, geçmiş hatalarını fark edip olgunlaşacağına delalet eder. Rüyada kızını kaybetmek ve bulmak ise kaybedip aramak rüyası gibi, yaşanan sıkıntının rüya sahibinin kendi gayretiyle aşılacağına yorulur.

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Kızını kaybetmek ve aramak, iş hayatında bir süre sıkıntı yaşanacağına işaret eder. Ancak rüya sahibi kendi gayretiyle bu sıkıntıyı çabuk aşar.

Rüyada kızının kaçırıldığını görmek

Rüyada kızının kaçırıldığını görmek, maddi sorunların yavaş yavaş biteceğine delalet eder. Aile hayatındaki sıkıntıların düzeleceğine, uzaktan sevindirici bir haber alınacağına işarettir.

Rüyada kızını hamile görmek

Rüyada kızını hamile görmek, tabirlerin çoğunda tatsız durumlara delalet eder. Kızın bekar ya da evli olması bu yönü değiştirmez. Rüya sahibinin beklemediği kişilerden kırıcı söz işiteceğine ve sıkıntılı bir sürecin başlayacağına işarettir. Rüyada kızının hamile olduğunu görmek de rüyada kızımın hamile olduğunu görmek de bu hükmü alır. Bir kısım tabirde ise tersine, rüya sahibinin insanlar tarafından sevilip sayılacağına ve dileklerinin yerine geleceğine yorulur.

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Rüyada kızının hamile olduğunu duymak ise olumlu bir rüyadır. İnsanların desteğiyle önemli bir göreve getirilmeye, kardeşler arasındaki tartışmaların sona ermesine delalet eder. Rüya sahibinin büyük bir beladan fazla zarar görmeden kurtulacağına, rızkının devam edeceğine alamettir.

Rüyada bekar kızının hamile olduğunu görmek

Bekar kızının hamile olduğunu görmek, rüya sahibinin hiç ummadığı kimselerden kırıcı söz işiteceğine işaret eder. Rüyada bekar kızını hamile görmek de sıkıntılı bir dönemin başlayacağına yorulur.

Rüyada evli kızımın hamile olduğunu görmek

Evli kızının hamile olduğunu görmek, evli kızını görmenin hayırlı tabirinden ayrılır. Kızın evli olması tatsızlık yönünü değiştirmez ve rüya, aile içinde kırıcı bir sözün işitileceğine delalet eder.

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Rüyada kızının evlendiğini görmek

Rüyada kızının evlendiğini görmek, tabirlerin çoğunda hayırlıdır. Kızın hayırlı bir kısmetle evleneceğine ve başarılı olacağına işarettir. Rüya sahibinin çocuklarının mutlu günlerine tanıklık edeceğine yorulur.

Rüyada bekar kızının evlendiğini görmek ise rüya sahibinin kendi işleri üzerinden yorumlanır. Maddi çıkmazların biteceğine, kısa bir toparlanmadan sonra yeniden kazanç sağlanacağına işaret eder. Rüya sahibinin eskisi gibi başarılı işler yapıp ekonomik açıdan büyük başarıya ulaşacağına alamettir.

Rüyada kızını gelinlikle görmek

Rüyada kızını gelinlikle görmek, iş hayatında yakalanacak bir mutluluğa ya da gelecek bir mirasa yorulur. Kederli işlerin lehe döneceğine işarettir. Rüyada kızının gelin olduğunu görmek de rüyada kızımın gelinlik giydiğini görmek de kısmet ve miras yönünde yorumlanır.

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Bir kısım tabirde ise gelinlikli kız yakın bir ayrılığa işaret eder. Bu ayrılık hayırlı bir ayrılıktır.

Rüyada bekar kızını gelinlikle görmek, rüya sahibinin kendisini üzen durumlardan uzak kalacağına delalet eder. Rüyada bekar kızının gelinlik giydiğini görmek de dost meclislerinde arkadaşlarla bir araya gelmeye ve doğru bilinen yoldan şaşmamaya yorulur.

Rüyada kızının düğününü görmek

Kızının düğününü görmek, kıza gelecek büyük bir kısmete delalet eder.

Rüyada evli kızının tekrar evlendiğini görmek

Evli kızının tekrar evlendiğini görmek, çok şanslı bir döneme girileceğine ya da çocuk sahibi olunacağına işaret eder. Evli kızın yeniden gelinlik giymesi hayırlı yeni bir döneme delalet eder.

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Rüyada kızını dövmek

Rüyada kızını dövmek tabirde tersine yorulur. Rüya sahibinin kızına maddi ve manevi destek vereceğine, onu hiçbir işinde yalnız bırakmayacağına işarettir. Kızına duyulan sevgiye ve sorumluluğa, aile bağlarının kuvvetleneceğine delalet eder.

Rüyada kendi kızını dövmek, sıkıntılardan sonra huzurlu bir döneme geçileceğine ve saygın bir mevki edinileceğine yorulur. Kızını dövüp ağlattığını görmek, ailede herkesi sevindirecek müjdeli haberlere alamettir. Bir kısım tabirde ise kızını dövmek yoksulluğa ve zor günlere yorulur, ama yaygın olan destek yönüdür.

Rüyada kızına tokat atmak

Rüyada kızına tokat atmak, yapılan işlerin ses getirip büyük kazanç sağlayacağına işaret eder. Tıkanan işlerin açılacağına, arası bozuk olunan biriyle barışılacağına yorulur.

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Rüyada kızının saçını görmek

Rüyada kızının saçını görmek, çoğunlukla hayırlı rüyalardan sayılır. Sıkıntıların geride kalmasına alamettir. Saçın kesilmesi engellerin kalkmasına, rüya sahibinin kızının saçını kendi eliyle kesmesi ise kazanca ve kısmete delalet eder.

Rüyada kızının saçını kısa kestirdiğini görmek

Kızının saçını kısa kestirdiğini görmek, sorunların aşılacağına ve daha büyük başarıya ulaşılacağına delalet eder. Rüyada kızının saçını kısa görmek de kızın hayatında zorlukların geride kalacağına işarettir.

Rüyada kızının saçının kesildiğini görmek

Kızının saçının kesildiğini görmek, kızın yolundaki engellerin kalkmasına delalet eder. Rüyada kızının saçının kesildiğini görmek ve üzülmek, rüyadaki üzüntüye rağmen sorunların aşılacağına işarettir. Rüyada kızımın saçının kesildiğini görmek de daha büyük bir başarıya yorulur.

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Rüyada kızının saçını kesmek

Rüyada kızının saçını kendi eliyle kesmek, parasal kazanca ve istenen eve kavuşmaya delalet eder. Hayırlı bir evlilik kısmetine, üzüntülerin bitmesine yorulur. Rüyada kızımın saçını kesmek de bu kazanç ve kısmete işarettir.

Rüyada kızının saçının döküldüğünü görmek

Kızının saçının döküldüğünü görmek, sevindirici haberlere ve kazancın bollaşmasına işaret eder. Rüya sahibinin beceri ve tecrübesiyle zorluklardan kurtulacağına yorulur. Rüyada kızının saçlarının döküldüğünü görmek de bu haberlere delalet eder.

Rüyada kızımın saçında bit görmek

Kızımın saçında bit görmek, ticarette sağlam bir yer edinileceğine işaret eder. Olumsuz olayların ortadan kalkacağına, emeklerin boşa gitmeyeceğine yorulur. Rüyada kızının başında bit görmek de ticarette tutunmaya delalet eder. Rüyada kızının bitlendiğini görmek ise emeğin karşılığının alınacağına alamettir.

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Rüyada kızının başına bir iş geldiğini görmek

Rüyada kızının başına bir iş geldiğini görmek, ürkütücü görünse de çoğunlukla hayır alametidir. Kızın düşmesi, suda boğulması, ameliyat olması ya da ona araba çarpması sıkıntıdan kurtuluşa ve başarıya işaret eder. Kızın yaralandığını görmek ise hayırlı yönün dışında kalır ve üzüntüye delalet eder.

Rüyada kızının düştüğünü görmek

Rüyada kızının düştüğünü görmek, karamsarlık ve umutsuzluktan kurtulmaya, büyük başarılar kazanılmasına işaret eder. Amaç ve hedeflere ulaşılacağına yorulur.

Kızının suya düştüğünü görmek, rüya sahibinin hakkında dedikodu çıkaranları bulup hakkını arayacağına delalet eder. Sıkıntıları aşıp büyük bir işte başarılı olacağına işarettir. Rüyada kızının suya düştüğünü görüp kurtarmak, evlatların rüya sahibi için çok hayırlı olacağına, ailenin genişleyip bereket kazanacağına yorulur.

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Kızının balkondan düştüğünü görmek, düşme rüyası gibi umutsuzluktan kurtulmaya yorulur. Rüyada kızımın balkondan düştüğünü görmek de hedeflere ulaşılacağına işarettir.

Rüyada kızının pencereden düştüğünü görmek de düşme rüyasının hükmünü alır ve karamsarlığın sona ereceğine delalet eder.

Kızının kuyuya düştüğünü görmek, düşme rüyası gibi büyük başarılar kazanılacağına yorulur.

Rüyada kızının boğulduğunu görmek

Kızının boğulduğunu görmek, alınacak hayırlı bir haberle kötü giden bir durumun düzeleceğine işaret eder. Rüyada kızının suda boğulduğunu görmek, kardeşlerle kurulacak bir işte büyük başarıya delalet eder.

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Rüyada kızının kaza yaptığını görmek

Rüyada kızının kaza yaptığını görmek, kızına araba çarpması rüyasına yakın yorumlanır ve sorunlardan zahmetsizce kurtulmaya işaret eder. Rüyada kızına araba çarptığını görmek, borç ve dertlerin biteceğine, sahte dostlukların yerini kalıcı dostlukların alacağına yorulur.

Rüyada kızının yaralandığını görmek

Kızının yaralandığını görmek, kızını hasta görmek gibi üzüntüye yorulur.

Rüyada kızının ameliyat olduğunu görmek

Kızının ameliyat olduğunu görmek, güzel bir döneme girileceğine işaret eder. Kimsenin yardımına muhtaç olmadan büyük bir başarı kazanılacağına yorulur.

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Rüyada kızının kustuğunu görmek

Rüyada kızının kustuğunu görmek, üzen konuların kapanacağına ve maddi rahatlamaya delalet eder. Hayalleri gerçekleştirmek için yeni işlere girişileceğine işarettir.

Rüyada kızının adet olduğunu görmek

Kızının adet olduğunu görmek, sıkıntı veren durumların yakında uzaklaşacağına yorulur. Uzun zamandır istenen bir şeye aile desteğiyle kavuşulacağına, bahtın açılacağına işaret eder.

Rüyada kızının altına işediğini görmek

Kızının altına işediğini görmek, kızını sıkıntılı görmek gibi çekilen zorlukların son bulacağına yorulur.

Rüyada kızının hapse girdiğini görmek

Rüyada kızının hapse girdiğini görmek, üzüntülerin biteceğine ve düşülen zor durumlardan Allah'ın yardımıyla kurtulunacağına delalet eder. İbadetlerin tam olarak yerine getirileceğine de işarettir.

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Rüyada kızının bebeği olduğunu görmek

Rüyada kızının bebeği olduğunu görmek, kızın anne olmasıyla evlattan hayır görüleceğine delalet eder. Büyük bir sevince ve maddi kazanca erileceğine, uzun süren borçların kapanacağına işarettir. Hanenin dirliği artar.

Rüyada bekar kızının çocuğu olduğunu görmek, rüya sahibinin büyük bir baskı altına gireceğine yorulur. Ancak bu baskının sonunda hayır ve itibar görür, hayırlı bir işe başlama imkânı bulur. Rüyada evli kızımın çocuğu olduğunu görmek ise aile bireyleriyle mutlu bir hayat sürüleceğine, ileride yapılacak işlere zemin hazırlanacağına alamettir. Rüyada kızımın erkek çocuğu olduğunu görmek, aileyi derinden etkileyen bir derdin elbirliğiyle çözüleceğine ve yüksek mevkilere ulaşılacağına delalet eder.

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Rüyada kızının doğum yaptığını görmek

Kızının doğum yaptığını görmek, hayır işlemeye ve zekât vermeye delalet eder. Rüya sahibinin saygınlık kazanacağına, çektiği çilenin sona ereceğine işarettir.

Rüyada kızının ağladığını görmek

Rüyada kızının ağladığını görmek iki yönde yorulur. Bir kısım tabirde basit hatalar yüzünden birine zarar verileceğine işaret eder. Bu yönde rüya, çevreye iyi niyetle yaklaşılması gerektiğine delalet eder.

Diğer kısımda ise müjdeli habere ve hastalıktan kurtuluşa yorulur. El atılan işlerde büyük kazanca, zor bir dönemin kapanmasına alamettir. Rüyada kızımın ağladığını görmek de bu iki yönden biriyle tabir edilir.

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Rüyada kızının eşini ve sevgilisini görmek

Rüyada kızının eşini ve sevgilisini görmek hayra alamettir. Kızı damatla birlikte görmek, kızın hayırlı bir insanla evleneceğine delalet eder.

Rüyada kızının eski kocasını görmek

Kızının eski kocasını görmek, meslekte başarının artacağına ve iş hayatında rahatlamaya işaret eder. Mal bolluğuna, bağların kuvvetlenmesine yorulur. Rüyada eski damadını ve kızını birlikte görmek de mal bolluğuna işarettir.

Rüyada kızımın erkek arkadaşını görmek

Rüyada kızımın erkek arkadaşını görmek, hayata bolluk ve bereket geleceğine işaret eder. Sıkıntılı günlerin ardından neşeli zamanların geleceğine, ortaklıklarla işlerin büyüyeceğine yorulur. Rüyada kızımın sevgilisini görmek ise borç ve hastalıktan kurtuluşa delalet eder. Rüyada kızının erkek arkadaşını görmek de bolluk haberidir.

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Rüyada kızının erkek arkadaşının eve gelmesi, erkek arkadaşı görmek rüyası gibi haneye bereket girmesine yorulur. Rüyada kızının sevgilisiyle konuşmak, sevgiliyi görmek rüyası gibi ortaklıkla büyüyecek işlere işarettir. Rüyada kızımın eski sevgilisiyle barıştığını görmek de sevgili rüyasının hükmüyle sıkıntıdan sonra gelecek neşeli günlere alamettir.

Rüyada kızının kaynanasını görmek

Kızının kaynanasını görmek, evli kızını görmek rüyası gibi aile bağlarının güçleneceğine yorulur.

Rüyada kızının nişanlandığını görmek

Rüyada kızının nişanlandığını görmek, dertlerin son bulacağına ve yapılan iyiliklerin karşılığının alınacağına delalet eder. Miras yoluyla kazanca, maddi ve manevi ferahlığa işarettir. Rüyada bekar kızının nişanlandığını görmek de rüya sahibinin dertlerinden kurtulup ferahlığa ereceğine yorulur.

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Rüyada kızını istemeye gelmeleri

Rüyada kızını istemeye gelmeleri, rüya sahibinin kimseye muhtaç olmayacağına ve büyük miktarda para kazanacağına işaret eder. Evlatların hayırlı ve vefalı olacağına yorulur. Rüyada kızını istemeye geldiklerini görmek de evlatlardan hayır görüleceğine delalet eder. Rüyada kızına damat adayı görmek, istemeye gelme rüyası gibi evlatların vefalı olacağına alamettir.

Rüyada kızına görücü gelmesi

Kızına görücü gelmesi, güzel günlerin yaklaştığına yorulur. Rüyada kızıma görücü gelmesi de yakın zamanda ferah günler yaşanacağına alamettir.

Rüyada kızını bir iş yaparken görmek

Rüyada kızını bir iş yaparken görmek, işlerin düzene girmesine ve hanede huzura alamettir. Kızın araba kullanması, ibadet etmesi ya da denizde yüzmesi hayırlı yönde tabir edilir.

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Rüyada kızının araba kullandığını görmek

Rüyada kızının araba kullandığını görmek, kızın niyetini bozmadan yaşadığına ve bundan ötürü işlerinin rast gideceğine yorulur. Mal varlığının artacağına, kaçan fırsatların yeniden ele geçeceğine delalet eder. Rüyada kızımın araba kullandığını görmek de mal varlığının artmasına işarettir. Bir kısım tabirde ise dikkat edilmesi gereken bir kazaya yorulur.

Rüyada kızının namaz kıldığını görmek

Kızının namaz kıldığını görmek, işlerin düzene gireceğine ve aile hayatında mutlu gelişmelere delalet eder. Gönlün huzur bulacağına, kötülük eden birinin alt edileceğine işarettir.

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Rüyada kızının umreye gittiğini görmek

Kızının umreye gittiğini görmek, hanede huzurun hâkim olacağına işaret eder. Girişilen her işten kârla çıkılacağına, başarının önündeki engellerin kalkacağına yorulur.

Rüyada kızının sigara içtiğini görmek

Rüyada kızının sigara içtiğini görmek, başkalarından menfaat görüleceğine ve hastalıklara şifa geleceğine yorulur. Aynı rüya, pes etmeyen kimselere büyük bir ders verileceğine de işarettir.

Rüyada kızının denizde yüzdüğünü görmek

Kızının denizde yüzdüğünü görmek, huzurlu ve sağlıklı bir hayata kavuşulacağına delalet eder. Uzun süren zararların telafi edileceğine, kazançlı bir ortaklığa adım atılacağına işarettir.

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Rüyada kızınla aranızdaki hâli görmek

Rüyada kızınla aranızdaki hâli görmek, rüyada yakınlık mı dargınlık mı görüldüğüne göre yorulur. Kızıyla yakınlık görmek bolluğa ve dertlerden arınmaya delalet eder. Dargınlık sahneleri ise iki yöne ayrılır. Kızına kızmak itibara, küs olduğu kızını görmek ailede açılan aranın kapanmasına yorulur. Kızıyla tartışmak ise dertlere işaret eder.

Rüyada kızına sarılmak

Kızına sarılmak, maddi olarak çok ileri bir düzeye gelineceğine işaret eder. İşte uzmanlaşıp makam sahibi olmaya ve dertlerden arınmaya yorulur.

Rüyada kızına sarılıp ağlamak, hayattaki fırtınaların dineceğine delalet eder. Maddi kayıpların sona erip yeniden birikim yapılacağına, sorun çıkaran kişilerin uzaklaşacağına işarettir.

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Rüyada kızına kızmak

Kızına kızmak, para derdi çekmeden itibar sahibi olunacağına yorulur. İş hayatında verimli olunacağına, sağlık sorunlarının sona ereceğine delalet eder.

Rüyada küs olduğun kızını görmek

Küs olduğun kızını görmek, ailede açılan aranın kapanacağına işaret eder. Zorlukların yakında aşılacağına, ertelenen işlerin gerçekleşeceğine ve bekleyişin karşılık bulacağına yorulur.

Rüyada kızımla tartışmak

Rüyada kızımla tartışmak dertlere ve büyük borçlanmaya işaret eder. Zararlı kişilerle iş birliğine girileceğine de delalet eder.