Rüyada polisten kaçmak, bir olayın etkisinden uzun süre kurtulamamaya ve bu yüzden sıkıntıya düşmeye işaret eder.

Rüyada polisten kaçmak, yorumu kaçışın nasıl yapıldığına ve nasıl bittiğine göre değişen bir rüyadır. Koşarak, uçarak, motorla ya da arabayla kaçmak her biri ayrı bir tabire konu olur. Kaçarken yakalanmak ile yakalanmadan kurtulmak birbirinin zıddı sayılır. Rüya sahibinin yanında kimin olduğu, kaçışın nerede geçtiği ve polisin tek mi kalabalık mı olduğu da tabiri etkiler.

Rüyada polisten kaçmak

Rüyada polisten kaçmak, rüya sahibinin başından geçen bir olayın etkisinden uzun süre kurtulamayacağına delalet eder. Bu olay yüzünden sıkıntıya düşülür ve hem maddi hem manevi zarar görülür. Rüya, kişinin gerçek hayatta titiz ve dikkatli davranması için bir uyarı sayılır.

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Bazı yorumlar aynı rüyayı hayra çeker. Bu yoruma göre polisten kaçmak kötülükten uzak durmaya ve güvende olmaya işarettir. Yakında geri çevrilemeyecek kazançlı bir teklif alınacağını da haber verir. Rüyada polisten korkmak, fark edilmeyen gelişmelere, kazanca ve başarıya yorulur. Endişe duyulan meselenin sanıldığı kadar büyük olmadığına da işaret eder. Korkarak kaçmak ise tövbeye yönelip huzura ermeye delalet eder.

Suçsuzken polisten kaçmak, borçtan kurtulup ferah yaşamaya, Allah'ın yardımına ve dileklerin gerçekleşmesine işaret eder. Kadının polisten kaçması mülk sahibi olmaya, büyük başarılara ve eğitimde ilerlemeye yorulur. Sivil polisten kaçmak yardım görmeye, işlerde başarıya ve sıkıntılardan kurtulmaya alamettir.

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Kaçış tek başına yapılmadığında yorum yanındaki kişiye göre değişir. Sevgiliyle polisten kaçmak aile baskısı altında bulunulduğuna delalet eder, ama zorluklara rağmen azimle ilerleneceğini de haber verir. Ailesiyle polisten kaçmak hataların düzeltilip bir daha tekrarlanmayacağına, aile ilişkilerinin iyileşmesine yorulur. Arkadaşıyla polisten kaçmak maddi güçlenmeye ve sorunların çözülmesine işarettir. Polisten kaçarken bir yakınından yardım istemek, rüya sahibinin yalnız olmadığına ve zor dönemi sevdiklerinin desteğiyle atlatacağına yorulur.

Ormanda polisten kaçmak ise karamsarlığa düşüleceğine işaret eder.

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Rüyada polisin kovaladığını görmek

Rüyada polisin kovaladığını görmek, işlenmiş bir hata ya da suç yüzünden duyulacak pişmanlığa ve vicdan azabına işaret eder. Rüyada polis kovalaması sırasında rüya sahibinin kaçtığını görmek, gizli yürütülen işlerin ortaya çıkmasına da delalet eder.

Rüyada polislerden kaçmak

Rüyada polislerden kaçmak, tekil hâlinden daha olumsuz yorulur. Birden çok polisten kaçtığını görmek, işlenen bir suç yüzünden çaresiz kalmaya işaret eder. Rüya sahibinin işlerinde başarısızlığa uğrayacağına da delalet eder.

Jandarma ve polisten birlikte kaçmak, rüya sahibinin baskı altında bulunduğuna işarettir. Bir yoruma göre bu rüyada jandarmaya ve polise yakalanmadan kaçabilmek hedeflere ulaşılacağına yorulur.

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Rüyada polisten saklanmak

Rüyada polisten saklanmak birbirine zıt iki yöne yorulur. Birinci yoruma göre bu rüya, yasa dışı ya da gizli bir işe girişileceğine delalet eder. Rüya, başa gelen sorunları çözmeyip görmezden gelmeye de işaret eder.

Öbür yorum aynı rüyayı hayra çeker. Buna göre polisten saklanmak, gizli yürütülen işlerin başarıyla sonuçlanacağına delalet eder. İş hayatındaki atılımların ve yatırımların kazançla döneceğini haber verir.

Polisten kaçıp evde saklandığını görmek, sıkıntı veren olaylardan yeni atılımlarla kurtulmanın müjdesidir. Eski gücün yeniden kazanılacağına, yorgunluğun geride kalacağına da işarettir.

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Rüyada polisten nasıl kaçıldığına göre tabiri

Rüyada polisten hangi yolla kaçıldığı, rüyanın hayra mı şerre mi çıkacağına etki eder. Polisten koşarak kaçmak, işlenen bir suçun vicdan azabını çekmeye ve şanssız bir dönem geçirmeye yorulur. Başka bir yoruma göre koşarak kaçmak borçların azalmasına ve çabuk evliliğe işaret eder. Polisten uçarak kaçmak, üzüntülerin yerini sevince bırakacağına, başarıya, iş kurmaya ve aile içinde huzura delalet eder.

Rüyada motorla polisten kaçmak

Rüyada motorla polisten kaçmak, yüksek moral ve azimle olumsuzluklardan kurtulmaya delalet eder. Kazanç elde edilmesine, işte ilerlemeye işaret eder. Hayatta yeni bir düzen kurulacağına da yorulur.

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Rüyada arabayla polisten kaçmak

Rüyada arabayla polisten kaçmak önce bir uyarı olarak okunur. Kişinin geçmiş hatalarının önüne çıkacağı bir döneme gireceğine ve büyük bir hata yapma tehlikesiyle karşılaşacağına işaret eder. Rüya sahibi tartışmalarda alçakgönüllü ve hoşgörülü davranmazsa daha büyük bir belaya düşer.

Öbür yorum bu rüyayı zenginleşmeye, işlerin düzelmesine ve yöneticilik makamına oturmaya yorar. Bu rüya ayrıca sorunların kısa zamanda çözüleceğini ve uğranılan zararın hayırlı biçimde telafi edileceğini haber verir.

Rüyada polisten kaçarken yakalanmak ya da kurtulmak

Rüyada polisten kaçarken yakalanmak ile yakalanmadan kurtulmak zıt iki rüyadır ve tabirleri de ayrı yönlere gider.

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Rüyada polisten kaçıp yakalanmak

Rüyada polisten kaçıp yakalanmak iki yönlü yorulur. Bir yoruma göre bu rüya, üstlenilen bir sorumluluktan ya da işlenen bir hatadan kaçılamayacağına delalet eder. Yaygın olan öbür yoruma göre ise rüya, sıkıntılı zamanların atlatılıp aydınlığa çıkılacağını haber verir. Rüyada polisten kaçmak ve yakalanmak bu yoruma göre iş ve aile hayatında huzur bulmaya işarettir. Helal kazanç elde edileceğine, borçların sona ereceğine de yorulur. Sivil polisten kaçarken yakalandığını görmek de iş ve aile hayatında huzura kavuşmanın alametidir.

Rüyada polisten kaçıp kurtulmak

Rüyada polisten kaçıp kurtulmak, rüya sahibinin üzerindeki baskıdan ya da içinde bulunduğu zor durumdan bir süreliğine sıyrılacağına delalet eder. Ancak bu kurtuluş her zaman kalıcı sayılmaz. Daha iyimser bir yoruma göre polisten kaçıp kurtulmak bir engelin aşılacağına, sıkıntıların geride kalacağına yorulur.

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Rüyada birinin polisten kaçtığını görmek

Rüyada birinin polisten kaçtığını görmek, kaçan kişi rüya sahibinin tanıdığı biriyse, o kimse hakkında üzücü bir haber alınacağına işarettir.