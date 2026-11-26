Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde kış mevsiminin, alçak bölgelerinde ise sonbaharın etkileri görülüyor.

İlçenin yüksek kesimlerine yağan karın ardından dağlar ve ormanlık alanlar beyaza bürünürken, daha alçak kesimlerde sonbaharın renkleri hakim oldu.

Şelaleler de bölgeye ayrı güzellik kattı. Önceden ulaşım imkanı bulunmayan Yeniyayla Mahallesi'ndeki Kunduz Şelalesi, açılan yol sayesinde ulaşılabilir hale geldi.

Keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası şelale, hafta sonları doğa fotoğrafçıları ve doğaseverler tarafından ilgi görüyor.

Muhtar Ömer Gülmez, herkesi şelaleyi görmeye beklediklerini söyledi.

Şelalenin bölgeye her mevsim ayrı güzellik kattığını belirten Gülmez, "Daha önce burayı sadece dereye balık tutmaya gelenler görebiliyordu ya da uzaktan görülebiliyorlardı. Ormanlık olduğu için burayı gelip gezmek imkansızdı. Doğa şartları zor olduğu için ziyaret edilemiyordu. Yolu bu yıl açtık, çardak yaptık. Yürüyüş yolları, ailelerin gelip güzel vakit geçirebileceği alanlar yapmayı planlıyoruz. Gelen vatandaşlardan burayı temiz bırakmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.