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        Haberler Yaşam Tuz Pazarı Camii'nde sıvalar akınca 550 yıllık tarih ortaya çıktı

        Tuz Pazarı Camii'nde sıvalar akınca 550 yıllık tarih ortaya çıktı

        Bursa'da Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Tuz Pazarı Camii'nin duvarlarında boya ve sıvaların dökülmesiyle, yapının geçmişine ışık tutabilecek tarihi bezemeler ortaya çıktı. Erken Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemelerin, caminin ilk yapıldığı 1479 yılına kadar uzanabileceği belirtiliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Sıvalar akınca ortaya çıktı

        Bursa'da yer alan tarihi Tuz Pazarı Camii'nde zaman içerisinde duvarlarda meydana gelen dökülmeler, yapının geçmişine ilişkin önemli detayları gün yüzüne çıkardı.

        Duvar yüzeyindeki sonraki dönemlere ait boya ve sıvaların dökülmesiyle, altında bulunan bezeme ve nakışlar görünür hale geldi.

        Ortaya çıkan işlemelerin tarihinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulu tarafından çalışmalar yürütülüyor. Tarihi bezemelerin, caminin ilk yapıldığı döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.

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        "10 YILI AŞKIN SÜREDİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

        Tuz Pazarı Camii Derneği Başkanı Ümit Altındiş, yapıyla ilgili 10 yılı aşkın süre önce Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvurduklarını ve sonrasında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

        Altındiş, deprem sonrasında önceliğin hasar gören camilere verilmesi nedeniyle yapının restorasyon sürecinin beklemeye alındığını belirtti.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sağlanacak ödenekle restorasyon çalışmalarının yeniden başlatılmasını beklediklerini kaydeden Altındiş, caminin tarihi dokusunun korunmasının önemine dikkati çekti.

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        DUVARLARIN ALTINDAN ESKİ BEZEMELER ÇIKTI

        Altındiş, caminin bazı bölümlerinin 1961 yılında yeniden yapıldığını belirterek, "1961 yılında tekrar bir ustamız tarafından yapılmış fakat onun altındaki işlemelerin tarihi henüz belli değil. Vakıflar Bölge Müdürlüğünün arşivlerinde belki onarımla ilgili kayıtlar çıkabilir" dedi.

        Duvarlarda ortaya çıkan bezemelerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağını ifade eden Altındiş, arşiv kayıtlarının da araştırılacağını belirtti.

        "ORİJİNAL OLDUĞU BİLİNEN KISIM YENİDEN İHYA EDİLECEK"

        Tarihi dokunun korunmasının önemine dikkat çeken Altındiş, restorasyon kapsamında orijinal olduğu tespit edilen bölümlerin yeniden ihya edileceğini söyledi.

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        Tarihi caminin duvarlarında boya ve sıvaların dökülmesiyle ortaya çıkan desenler, ziyaretçiler ile bölge sakinlerinin ilgisini çekti.

        Bezemelerin tarihinin kesin olarak belirlenmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulunun çalışmalarının sürmesi bekleniyor.

        Öte yandan sıvaların dökülmesinin, caminin güney bölümünde son dönemde inşa edilen tuvaletin neden olduğu rutubetten kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

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        #Tuz Pazarı Camii
        #Bursa
        #sıvanın altından çıkan tarih
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