"Yaşamınıza 15-20 yıl eklemek için sigarayı bırakın"

Tüm tiryakilere 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla çağrıda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sigarayı bırakmak istiyorsanız bırakabilirsiniz. Sigarayı bırakamayan kişi olmaz, bırakamayacağına inanan kişi olabilir. Araştırmaların sonuçlarına göre, Fransa’da bir yıl içinde (2016-2017) bir milyon kişinin ve yine İngiltere’de 2020’nin ilk 6 ayı içinde bir milyon kişinin sigarayı bıraktığı anlaşılmıştır" dedi.

"İSTEKLİ OLMAK İLK ADIMDIR"

"Milyonlarca kişinin yapabildiği bir işi sizin yapamayacağınızı düşünmeniz kendinize haksızlık yapmaktır" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Özlü, "Sigarayı bırakmak için öncelikle bırakma isteğiniz olmalı. İstekli olmak ilk adımdır ve çok önemlidir. Ardından bırakma kararı vermelisiniz. Kararlı olmak sigara bırakma eylemi sürecindeki en büyük gücünüz olacaktır. Sigarayı bırakmanız gerektiğine dair güçlü nedenleriniz varsa, bunları tek tek düşünmeli ve bırakma sürecinde hatırınızda tutmalısınız. Sigaraya devam etmeniz durumunda kaybedeceklerinizi de aklınızda bulundurmalısınız. Hatta bunları yazıp her gün göreceğiniz bir yere asabilir veya telefonunuza sesli uyarı verebilirsiniz" diye konuştu.