Murat Göçe, Yaşanmış Başarısızlık Hikayeleri adlı kitabında, iş dünyasında yaşanan başarısızlıklara, başarılara, karşılaşılan hırslara, ortaya çıkan egolara, yanlış ve doğru kararlara, dostluklara, vefa ve vefasızlıklara kadar iş hayatında yaşanan her şeye yer veriyor. İş dünyasında olan herkesin yaşadığı, bazen yaşarken farkında olunmayan ama geriye bakıp düşününce anlamlandırılan öğretileri kaleme alan Murat Göçe, roman tadında bir anlatımında samimi, içten, hepsi deneyimlenmiş önerilerde bulunuyor.

Birçok başarısızlık ve bu başarısızlıklardan alınan dersler kitapta, heyecanlandırıcı bir şekilde ve cesaret isteyen bir gerçeklilikte aktarılıyor. Kitap; başarısızlıklar, başarısızlıklardan çıkartılan sonuçlar ve başarı umutlarına dair yazarın; öz eleştiri, kızgınlık, sevgi, affetme, kaybetme, umut etme, vazgeçmeme gibi çok fazla duygusunu barındırıyor. Kitabın arka kapağında yer alan 10 kural, kitabın ana fikrini ortaya koyuyor. Yaşanmış Başarısızlık Hikayeleri kitabı, iş hayatına yeni giren ya da girmek üzere olan, iş hayatını ve aldığı kararları gözden geçirmek isteyen herkesin okuması için öneriliyor.

Yaşanmış Başarısızlık Hikayeleri arka kapak, 10 kural

1- Hayatta elde edilen başarı, bir binanın üst üste konulan tuğlaları gibidir. Ailenin attığı tuğlaların üzerine koyarak başlarsan daha hızlı yükselirsin.

2- Aile yaşantısındaki huzur iş hayatının belirleyici faktörüdür. İş ile ev birbirine karıştırılmadığı sürece başarılı olunabilir.

3- Öncelik sende ve ailende olmalı. Yangında ilk kurtarılacak kişi sensin.

4- Kendinden yaşça, deneyimce ve kariyer anlamında yukarı olanlarla iyi geçin. Kimin ne zaman ne şekilde karşına çıkacağını bilemezsin.

5- "Keşke"ler insan hayatının en büyük öğrenimleridir.

6- Kendini dev aynasında görme. Dışarıda senden çok daha iyileri mutlaka vardır.

7- Hayatın özeti satıştır. İşe ve eşe kendini pazarlamakla başlar her şey.

8- İş yeri sahipliği zordur ve çok bilgi gerektirir. Eğer girişimciliğe soyunuyorsan ya deneyimli bir ortak bul ya da birkaç küçük girişim batırarak öğrenmeye çalış.

9- İşten ayrılınca müşterilerin seninle gelmesini bekleme. Müşterinin tercihi kişi değil kurumdur.

10- İş hayatında da normal hayatın gibi neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemezsin. Bazen kötü gözüken olaylar ilerisi için iyi haber olabilir.