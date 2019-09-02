Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinYaşar İpek Kimdir? Yaşar İpek Kaç Yaşında ve Nereli? Yaşar İpek Hakkında Merak Edilenler...

Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında ve nereli? Yaşar İpek hakkında merak edilenler...

Seren Serengil ile yaşadığı sansasyonel evliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Yaşar İpek, son günlerin sosyal medyada en fazla konuşulan isimlerinden oldu. Peki Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

yaşar ipek

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir.

YAŞAR İPEK'İN KARİYERİ

Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya ilk adımını atmıştır. Ailesi ile birlikte İstanbul'a göçmüşlerdir. Ardından, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol almıştır.

Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden sanatçı, ordu evinde de şarkı söylemeye devam etmiştir.

2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Pdnd Müzik çatısı altındaki ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürmüştür.

YAŞAR İPEK'İN ÖZEL HAYATI

Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa’da dünya evine girmiştir. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikilinin son olarak da kavga esnasında ses kayıtları ortaya çıkmıştır. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikili, 2019 yılının ağustos ayında boşanma kararı almışlardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünlülerin tatil pozları
MAGAZİNEliz yeşillikler arasında
Ünlü isimlerin babaları - Magazin haberleri
MAGAZİNİşte Sinem Kobal'ın babası
Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi! İşte son hali... - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü oyuncu cinsiyet değiştirdi
Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz noktayı koyuyor - Magazin haberleri
MAGAZİNSon noktayı koyuyorlar
Gönül Yazar'dan Rüzgar Mağden açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİN'Yan yana yatacağımız bir mezar almayı düşünüyoruz'
Gökhan Zan ile Diana Balaban boşandı - Magazin haberleri
MAGAZİN14 yıllık evlilik bitti
Nurgül Yeşilçay'dan Oğlu Nejat'a: anırsın karanlık odada, çiğ etle besledim...
MAGAZİN'Sanırsın karanlık odada, çiğ etle besledim...'
SON DAKİKA! Seren Serengil ile Yaşar İpek arasındaki sular durulmuyor! 'Allah'a havale ediyorum'
MAGAZİN'Hadi şimdi yine linç ettir beni'
Aybike Esin Tumluer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aybike Esin Tumluer hayatı
MAGAZİNAybike Esin Tumluer kimdir?
Murat Dalkılıç'tan sevgilisi Hande Erçel'le romantik paylaşım
MAGAZİNMurat Dalkılıç aşka geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X