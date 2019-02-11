Yasemin Allen'den takipçisine olay yanıt!

Giriş: 11.02.2019 - 08:00 | Güncelleme:  

Oyuncu Yasemin Allen, kovboy ceketi giyerek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Allen, o paylaşımına yorum yapan takipçisine olay yaratan bir cevap verdi

  • 1Yasemin Allen'den takipçisine olay yanıt! - Magazin haberleri
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    Yasemin Allen, kovboy ceketi giyerek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 

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    Paylaştığı fotoğrafa olumsuz yorum yapan takipçisine küfürlü yanıt veren Allen, takipçilerini şaşırttı. Allen'in bu yorumu takipçileri tarafından eleştirildi.

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