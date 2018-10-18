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Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, iki kızı olan oyuncu, “Erkek çocuk ister misiniz?” sorusuna, Düşünazüyoruz. Evlendiğim andan itibaren hep erkek bebek istemiştim. Aslında erkek-kız fark etmez ama erkek çocuğum olursa iyi olur” şeklinde konuştu.