Yasemin Sakalıoğlu, tartışma yaratan pasta hakkında açıklama yaptı

Bu eleştirilerin üstüne ünlü komedyen sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sakalıoğlu; "Merhaba, bu kalan pastamın bizim mutfaktaki hali… Açık yeşil üzerinde neon pembesi yıldız var. Yeşil ve neon pembesi rengini çok severim, eşim de beni kendimi 'star' gibi hissedeyim diye beni 'pembe starım' diye sever. Sağ olsunlar, doğum günümde eşim ve arkadaşlarım bana böyle bir pasta yaptırmışlar ama dün akşamdan beri ne doğduğum günden bir şey anladım ne de pastadan. Sayenizde 36 yaşına yanlış anlaşılarak girdim. Umarım girdiğim gibi devam etmez" şeklindeki ifadeleri kullandı.