Yasemin Sakallıoğlu: Kurgulasak bu kadar olmazdı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos
ABONE OL

Yasemin Sakallıoğlu: Kurgulasak bu kadar olmazdı!

Nişantaşı'nda görüntülenen Yasemin Sakallıoğlu'nun yoldan geçen bir hayranı çantasından çıkardığı kitabı komedyenin imzalamasını rica etti. Kalem bulamayınca çantasından göz kalemini alarak, kitabı imzalayan Sakallıoğlu, "Kurgulasak bu kadar olmazdı!" dedi

Yasemin Sakallıoğlu: Kurgulasak bu kadar olmazdı!
"Kurgulasak bu kadar olmazdı!"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Amsterdam’da sahnelediği “Doğru Koca Nasıl Seçilir” adlı tek kişilik gösterisi sonrası Türkiye'ye dönüş yaptı. Önceki gün eşi Burak Yırtar ile birlikte Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülenen Sakallıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TURNEMİZ DEVAM EDECEK"

Yurt dışı gösterisinin güzel geçtiğini ifade eden Yasemin Sakallıoğlu, “Dün sabah turneden döndük. Çok güzel geçti. Oradaki vatandaşlarımızla kucaklaşmak benim için çok özel bir an oldu. Yazın da turnemiz devam edecek.” diye konuştu.

"YOLU AÇIK OLSUN"

Kadın komedyen arasında geniş kitlelerle bir araya gelen tek isim olduğunu söyleyen Sakallıoğlu, muhabirlerin, "Hasan Can Kaya’yı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Çok beğeniyorum. Kendisini izlemeye gideceğim. Hep destekliyorum. Yolu açık olsun." yanıtını verdi.

Yasemin Sakallıoğlu, “Dış Güzellik Yasaklansın Ruh Güzelliğine Geçelim” kitabından da bahsetti. Kitapla ilgili sürprizlerin olacağını belirten Sakallıoğlu, bilgi vermekten kaçınırken, ilginç bir sürprizle karşılaştı.

GÖZ KALEMİYLE KİTAP İMZALADI

Sakallıoğlu’nun yoldan geçen bir hayranı çantasından çıkardığı kitabı komedyenin imzalamasını rica etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Sakallıoğlu, kalem bulamayınca çantasından göz kalemini alarak, kitabı imzaladı.

"KURGULASAK BU KADAR OLMAZDI!"

Daha sonra yanına gelen başka hayranlarının ilgisiyle şaşkınlık yaşayan Yasemin Sakallıoğlu, "Kurgulasak bu kadar olmazdı!" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!
FİSKOS "O karıncaya bile kıyamaz!"
Seyhan Soylu'dan İzzet Yıldızhan itirafı: Büyük bir aşk yaşadık - Flaş Magazin Haberleri
FİSKOS "Büyük bir aşk yaşadık"
Bige Önal'dan 'Aras Bulut İynemli' açıklaması - Magazin Haberleri
FİSKOS "Pek yan yana gelemiyoruz"
Ebru Yaşar ikinci kez ameliyat oldu
FİSKOS Ebru Yaşar ikinci kez ameliyat oldu
Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz, 'Şahmeran'ı kutlayıp kaçtı!
FİSKOS 'Şahmeran'ı kutlayıp kaçtılar!
Bilge Öztürk: Bennu Gerede'yi çok severim! Daren Gerede Erkaya...
FİSKOS "Bennu'yu çok severim"
Çetin Altay şarkıcı oldu
FİSKOS 'Oflu Hoca' şarkıcı oldu!
İpek Açar, Kayahan'ın 'Yemin Ettim' şarkısının hikayesini anlattı
FİSKOS O şarkının hikayesini anlattı
Süleyman Yağcı'dan tepki çeken sözler!
FİSKOS 'Fıs Fıs İsmail'den tepki çeken sözler!
Hamdi Alkan'dan ayrılan Selen Görgüzel: Evliliğimin bitiş nedeni öpüşme sahnesi değil! - Magazin Haberleri
FİSKOS 8 yıllık evliliği bu sahne mi bitirdi? Açıklama geldi. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.