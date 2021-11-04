Hayat ve öz farkındalıkla ilgili konuşmalarıyla Instagram'da 60 bine yakın takipçi kazanan Yasemin Yapanar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 'Ye-tin-me' başlıklı video kısa sürede yüzlerce paylaşım aldı. Yapanar'ın 'coşkulu' hitap şekline çok sayıda yorum yapıldı.

Yapanar söz konusu paylaşımında "Evrenin daha gönlüne göresini, daha iyisini, daha içine sinenini sana vermesini istiyorsan o zaman elindekiyle yetinmeyeceksin. Olmayanı oldurmaya çabalamayacaksın. Yeniye alan açacaksın. Sen kontrol alanının dışına bir adım atacaksın. Evren zaten sana 10 bin adımla geri dönecek. Sakırtlak gibi yapışmayacaksın ilk gördüğün fırsata. Razı olmayacaksın. Durmayacaksın yerinde. Açacaksın kollarını ve kanatlarını çırpacaksın. Başka diyarlara uçacaksın" sözlerine yer verdi.