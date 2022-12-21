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Yaşlılık maaşı 2023'te ne kadar olacak? 65 yaş aylığı zam oranı açıklandı mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammını belirlemek için 3.toplantıyı gerçekleştirdi. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından yaşlılık maaşına uygulanacak zam oranı da netlik kazanacak. İşte 65 yaş aylığı zam oranı detayları...

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  • YAŞLILIK MAAŞI HESAPLAMA | 65 yaş aylığı 2023'te ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı zam oranı açıklandı mı?

    65 yaş aylığı hesaplaması, asgari ücret zammı oranında yapılıyor. Yaşlılık aylığı 65 yaşını dolduran Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur gelirinden yaralanamayan, muhtaçlık sınırından az geliri olanlara üç ayda bir ödeniyor. 65 yaş aylığı zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantıya çevrildi. İşte, 2023 65 yaş aylığı zam oranı ve yaşlılık maaşı hesaplaması hakkında merak edilenler...
  • YAŞLILIK MAAŞI HESAPLAMA | 65 yaş aylığı 2023'te ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı zam oranı açıklandı mı?

    65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL?

    65 yaş aylığı, 2022 yılında 1684 TL olarak üç ayda bir ödeniyor.
  • YAŞLILIK MAAŞI HESAPLAMA | 65 yaş aylığı 2023'te ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı zam oranı açıklandı mı?

    2023 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Yaşlılık maaşına, 2023 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranında artış uygulanacak. 

    65 yaş aylığı; asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde 2 bin 189 TL, yüzde 40 artış yapılması halinde 2 bin 357 TL, yüzde 50 oranında artış yapılması halinde ise 2 bin 526 TL'ye yükselecek.
  • YAŞLILIK MAAŞI HESAPLAMA | 65 yaş aylığı 2023'te ne kadar, kaç TL olacak? Yaşlılık maaşı zam oranı açıklandı mı?

    YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

    65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.

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