Yatıya Misafirim Var'da haftanın birinci bugün belli olacak. “Kim daha becerikli? Kim daha hamarat? Kim daha misafirperver?” sorularına cevap arayan Yatıya Misafirim Var programında her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olan yarışmacılar geceyi orada geçiriyor ve ertesi gün ev sahibine puan veriyor. Peki, Yatıya Misafirim Var kim kazandı? Yatıya Misafirim Var 15 Ocak birinci kim?

YATIYA MİSAFİRİM VAR 15 OCAK KİM KAZANDI?

Yatıya Misafirim Var'da bu hafta Sakarya'dan Murat Diri, Kocaeli'den Çilem Er, Kütahya'dan Barış Özyurt, Eskişehir'den Şerife Çelik ve Mudanya'dan Safiye Kortan yarışıyor. Haftanın son gününde yarışmacılar Şerife Hanım'ın misafiri oluyor. Yatıya Misafirim Var kazananı henüz belli olmadı.