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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yavru kedileri ayağıyla ezip öldürmüştü; mahkeme çıkışı yeniden kedi çalmaya kalkıştı

        Yavru kedileri ayağıyla ezip öldürmüştü; mahkeme çıkışı yeniden kedi çalmaya kalkıştı

        Trabzonda, 2 yavru kediyi, ayağıyla ezerek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece yeniden akıl sağlığı raporu alınması karşılığında ev hapsi verilen yüzde 25 zihinsel engelli Ö.Ü., adliyeden çıktıktan sonra bir markete gidip kedi çalmaya kalkıştı. Olay kameraya yansırken, jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, yine serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:36
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        Mahkeme çıkışı yeniden kedi çalmaya kalkıştı
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        Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde, 4 gün önce saat 22.30 sıralarında Ö.Ü., sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. O anlar çevredeki bir çocuk tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çocuğun olayı anlattığı ailesinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi. Ekipler, ölü kedileri incelemek üzere aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisini çekti. Veteriner raporunda kedilerin vahşice öldürüldüğü tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor! Haberi Görüntüle
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        'SAHİPLENME' BAHANESİYLE KEDİ TOPLAMIŞ

        Emniyet güçlerinin aradığı Ö.Ü. bir gün sonra DHA muhabiri olay yerinde röportaj yaparken sokağa geldi. Hayvanseverlerin tanıyıp tepki gösterdiği Ö.Ü. kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine polis, zihinsel engelli olduğu öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

        Polisin araştırmasında, şüphelinin daha önce de birçok mahalleden, 'sahiplenme' bahanesiyle yavru kedileri topladığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ü. mahkemedeki ifadesinde, yavru kedileri annelerine götürdüğünü gerekçe gösterip kendini savundu. Yüzde 25 oranında zihinsel engelli raporu bulunan Ö.Ü.'ye, yeniden akıl sağlığı raporu alınması şartıyla ev hapsi cezası verildi.

        YİNE SERBEST KALDI

        Adliyeden çıktıktan sonra Ö.Ü., Akçaabat ilçesinin Kavaklı Mahallesi´nde daha önce kedi çaldığı ve bir kez de çalmaya teşebbüs ettiği markete gitti. Gözüne kestirdiği kedileri yeniden çalmak isteyen Ö.Ü.'yü tanıyan hayvanseverler, şüpheliyi engelledi. Ö.Ü., çağırılan jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Ö.Ü.'nün kedi almaya çalıştığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi, bir iş yerinin de güvenlik kameralarına yansıdı.

        "ÇIKAR ÇIKMAZ GELİP KEDİ ALMAYA ÇALIŞTI"

        "GELMEZ DEMİŞTİK AMA ÇIKIP YİNE GELDİ"

        uraya gelip kedi almaya çalıştı. 5 aylık bir kediyi almak istiyordu, ona kafayı takıp buraya gelmiş. Tam buna müdahale edecektik, jandarma alıp götürdü. Bu durumdan rahatsızız" dedi.

        Ö.Ü.'nün özellikle evcil kedileri almaya çalıştığını anlatan Muhammet Esmer ise "Bu adam normalde sokak kedilerini alamıyor çünkü onlar yanaşmıyor. Bu kedileri evcil yetiştirdik. Herkes sevdiği ve insandan kaçmadığı için bu kediler ona daha cazip geliyor. Kediye bir şey verince yanına gidiyor, bu da kediyi götürüp zarar veriyor. Haberlere çıktığını görünce bir daha gelmez demiştik ama akşamüstü çıkıp gelince bunu yakaladık. Ben öldürmedim diye ağlayıp yalvarıyor" diye konuştu.

        "KEDİLERİM KAYIP, MUHTEMELEN ALIP ÖLDÜRDÜ"

        Özge Keçeci de "Bir marketin önünde duran 3 tane kedim kayboldu. Bu adamın kedileri kasa içine koyup götürdüğünü görenler var. Muhtemelen alıp öldürdü. Bu adamın kedileri aldığının görüntüsünü toplayıp şikayette bulunacağım. Biz çok rahatsızız. Kedilerim kaybolacak diye korkuyorum. Birçok kedim zaten kayıp. 60'a yakın kedimiz var. Bu adam yeni doğum yapan kedilerin yavrularını toplamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

        #trabzon
        #Son dakika haberler
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