Yavuz Bingöl, kardeş acısıyla sarsıldı. Bingöl'ün, meme kanseri tedavisi gören 51 yaşındaki kardeşi Fatma Efsun Pul, yaşamını yitirdi.
TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul, İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak.
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