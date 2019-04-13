Antalya'nın Manavgat ilçesi, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde, seyir halindeki E.M.’nin kullandığı otomobil ile ardından gelen E.A.’nın, N.K.’nın ve H.K.’nin kullandığı otomobiller Manavgat Emniyet Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmekte olan yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada, arkalarından gelen ve hızlı olduğu bildirilen M.C.Ö.’nün kullandığı hafif ticari araç, duran araçlara çarptı.

ZİNCİRLEME KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle önde bulunan 2 araç yaya geçidinden ileri geçerek durabilirken, arkalarındaki araçlar ise tüm çabalara rağmen birbirinden ayrılamadı. Kazada yaralanan araç sürücülerinden E.A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafiğin uzun süre aksadığı kaza, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.