Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Şampiyon, Savaşçı, O Ses Türkiye reyting sırası için yarışıyor. İşte kanalların 10 Kasım Pazar yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Aşk Ağlatır
23.45 Çukur
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kızıl Elmas
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
23.45 Babadan Oğlu
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kimse Bilmez
00:20 Sen Anlat Karadeniz
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Savaşçı
00:15 Kurşun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Şampiyon
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
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