Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı, Şampiyon ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 10 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Gülen Gözler
22:00 Yok Artık
23:45 İçerde
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hadi Be Oğlum
22:30 Çat Kapı Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hokkabaz
22:45 Hokkabaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Galip Derviş
ATV YAYIN AKIŞI
21:00 Örümcek Adam 3
23:50 Seni Seven Ölsün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okunma Yarışması
21:50 Dengi Dengine
23:25 Hastane İstanbul-Korona
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Survivor
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