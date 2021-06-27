Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Cam Tavanlar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Eltilerin Savaşı
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Baht Oyunu
19:00 Kanal D Ana Hbaer
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
ATV YAYIN AKIŞI
15:35 Kardeşlerim
18:45 ATV Ana Haber
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Baş Belası
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:00 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Haftasonu
20:00 Şef Akdemi
22:15 AROG
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:00 Ev Sineması Kuşağı
18:00 Ana Haber
18:44 Hollanda-Çekya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Belçika-Portekiz
TV 8 YAYIN AKIŞI
15:30 Yerli Sinema
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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