Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Cam Tavanlar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Eltilerin Savaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Baht Oyunu

19:00 Kanal D Ana Hbaer

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

15:35 Kardeşlerim

18:45 ATV Ana Haber

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Baş Belası

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:00 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber Haftasonu

20:00 Şef Akdemi

22:15 AROG

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:00 Ev Sineması Kuşağı

18:00 Ana Haber

18:44 Hollanda-Çekya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 Belçika-Portekiz

TV 8 YAYIN AKIŞI

15:30 Yerli Sinema

17:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye