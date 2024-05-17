Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'da "satanizm" operasyonu: 261 kişi gözaltına alındı

        İran'da "satanizm" operasyonu: 261 kişi gözaltına alındı

        İran'da istihbarat birimleri, İranlı ve yabancı uyruklu kişilerden oluşan satanist gruba operasyon düzenledi. Kıyafetlerinde, başlarında, yüzlerinde ve saçlarında satanizmin logo, işaret ve sembollerini taşıyan kişiler yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 19:55 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'da "satanizm" operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran'da "satanizmi yaymakla" suçlanan 3'ü Avrupa vatandaşı 261 kişi gözaltına alındı.

        İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da istihbarat birimleri, İranlı ve yabancı uyruklu üyeleri olan satanist gruba yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyon sırasında kıyafetlerinde, başlarında, yüzlerinde ve saçlarında satanizmin logo, işaret ve sembollerini taşıyan 146 erkek ve 115 kadın gözaltına alındı.

        Gözaltına alınanlar arasında 3 Avrupa vatandaşının da olduğu ifade edildi ancak uyrukları belirtilmedi.

        Operasyonda ele geçirilen alkollü içkiler, psikotrop maddeler ve söz konusu kişilere ait 73 otomobile de el konularak haklarında işlem yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #operasyon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil