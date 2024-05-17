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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif hazırlığı! - Fenerbahçe Haberleri

        İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif hazırlığı!

        Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arsenal'in Ferdi için dev bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 19:45 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:45
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        Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok Avrupa devini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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        Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Arsenal, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi.

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        Haberin detaylarında, İngiliz devinin rotasyonlu bir kadro kurmak istediği ve Ferdi Kadıoğlu'nun birçok bölgede oynayabilmesi sebebiyle Mikel Arteta'nın özellikle transfer edilmesini istediği iddia edildi.

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        35 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

        Arsenal'in bu transfer için gözden 35 milyon euroyu çıkardığı söylenirken Ferdi Kadıoğlu'nun da Londra ekibine transfer olmaya çok sıcak baktığı belirtildi.

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        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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        24 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)

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