Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Haziran Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
23:45 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maraşlı
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Şef Akademi
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Petrol Sevdası
22:30 Ağlak Arif
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Ev Sineması
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 İngiltere-Almanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 İsveç-Ukrayna
TV 8 YAYIN AKIŞI
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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