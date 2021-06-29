Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Haziran Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

23:45 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maraşlı

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Şef Akademi

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Petrol Sevdası

22:30 Ağlak Arif

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Ev Sineması

18:00 Ana Haber

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 İngiltere-Almanya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 İsveç-Ukrayna

TV 8 YAYIN AKIŞI

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye