Yayınlar ses getirdi! Ümit Canpolat dosyası yeniden açıldı!

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yayınları yine ses getirdi ve emniyet güçleri harekete geçti. Uzman Çavuş Ümit Canpolat’ın şüpheli ölümüyle ilgili dosyada yayınlarımızın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Kapanan dosya yeniden açıldı ve Cinayet Büro’ya devredildi.

GELİN MÜGE GÖZALTINA ALINDI!

Vazgeçme programında yapılan yayınların ihbar kabul edilmesi üzerine, Canpolat ailesinin talepleri doğrultusunda Kayseri Emniyeti harekete geçti. “Banyoya girdim, kısa bir süre sonra silah sesi geldi. Evde kimse yoktu. Ümit kendi hayatına son verdi. Bunu ailesi de biliyor ama bana iftira atıyorlar.” diyen gelin Müge, bugün Kayseri Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Müge, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularına verdiği yanıtlarda, eşinin intihar ettiğini, bu kararında ise Canpolat ailesinin etkisi olduğunu dile getirmişti. Ancak olayın ardından yapılan incelemede Ümit Canpolat’ın elinde swab (barut izi) örneğine rastlanmadı. Bu detay, şüpheleri daha da artırdı.

OLAY YERİNDE YENİDEN İNCELEME YAPILDI!

Vazgeçme ekibi, 12 Haziran 2025’te yaşanan olayın gerçekleştiği eve canlı bağlantı kurarak son gelişmeleri aktardı. Olay yeri inceleme ekipleri, evdeki şüpheli unsurları tek tek toplayarak emniyet merkezine götürdü.