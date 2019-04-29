Yaz ayında ten makyajı azalıyor!

Ünlülerinin makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar yaz makyajı hakkında önerilerde bulundu. Akpınar, “Güneşli ve fazla sıcak havalarda ten makyajını minimuma indirmek gerek. Bunun için ilkbahar dönemi cilt bakımları için çok iyi değerlendirilmeli. Ciltler temiz, pürüzsüz ve dinç gözükmeli. Cildine yaz makyajını yakıştırdığım ünlülerden ilk aklıma gelenler Sinem Kobal, Ezgi Eyüboğlu Yıldırım, Hande Doğandemir, Sevda Erginci, Aybüke Pusat ve Neslihan Atagül Doğulu gibi doğru nemlendirilmiş, güzel cilt sahibi isimler…” dedi.

Yaz gelince ten makyajı için sadece güneş koruma faktörlü kremlerin yeterli olduğundan, ciltlerin güzelliği ve detaylarının güneş altında daha da belirginleştiğinden bahseden Hamiyet Akpınar, güneşli havalar gelirken makyajsız makyajın popülerliğini koruduğunu, bakımlı ciltlere yeni bir boyut atlatan ışıltı ve simlerin klasik görünümlere karşı koyduğuna değindi.

Cesur ışıltılar, kırmızı ruj, çizgisel formdaki eyelinerlar, yoğun pastel tonlar, dumanlı göz makyajı eşliğindeki nötr kahveler ve şeftali tonlarındaki canlı yanakların yeni sezondaki hakimiyetini vurguladı.

Akpınar, Türkiye’de cildini beğendiği Sinem Kobal, Ezgi Eyüboğlu Yıldırım, Hande Doğandemir, Sevda Erginci, Aybüke Pusat ve Neslihan Atagül Doğulu gibi ünlü isimlere bu tarz uygulamaların çok yakıştığını belirtti.