Yazarımız Kürşad Zorlu'ya TÜRKSOY Ödülü 0:00 / 0:00

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TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen ödül töreninde Türk Dünyasının işbirliğine ve kaynaşmasına yaptığı katkılardan dolayı Habertürk yazarı Prof.Dr. Kürşad Zorlu’ya TÜRKSOY Abay Hizmet madalyası verildi

Zorlu’ya ödülünü TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov takdim etti. Programda yaptığı konuşmada Kaseinov, "Türk Dünyasının 30 yıllık bağımsızlık sürecinde ülkelerimiz arası kültür işbirliğinde en baştan bu yanda hep yanımızda olan, yazıları ve yorumlarıyla bizlere güç veren bir kişi vardı. Türk dünyası sevdalısı Prof.Dr. Kürşad Zorlu’ya tam da Nevruz’a bir adım kala bu madalya ile yapacağı yeni hizmetlerde başarılar diliyorum.” dedi.

Kürşad Zorlu ise yaptığı konuşmada, "Türk Dünyasında büyük şair ve düşünce adamı Abay’ın özel bir yeri vardır. Kazakistan Türkçesinde "Abay" dikkat demektir. Türk Dünyası bugünlerde yeniden dikkat kesilmesi gereken günlerden geçmektedir. Böyle bir ödüle layık gördükleri için TÜRKSOY’a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.