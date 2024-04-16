Yazarların hayal gücünden: Herkesin mutlaka ziyaret etmek isteyeceği 10 fantastik evren!

Bu evrenin ziyaretçileri kimi zaman kendilerini ruhani Elfler, sıradan İnsanlar, Shire'ın Hobbit halkı, Cücelerin madenlerinde zenginlik arayanlar, hatta bir Büyücü olarak tasavvur ettiler. Fakat yine de bu benzersiz evrenin tüm ayrıntılarına hakim olmak için yıllar harcamaları gerekiyordu.

Yaratıcısı JRR Tolkien'in her biri benzersiz gramer ve alfabelere sahip 10 tam ana dil oluşturduğu kadar inanılmaz derecede ayrıntılı bir fantezi dünyası olan Orta Dünya, diğer herkesin örnek aldığı bir fantezi dünyasının en önemli örneğidir.