Yazarların hayal gücünden: Herkesin mutlaka ziyaret etmek isteyeceği 10 fantastik evren!
Fantastik türün özünde günlük yaşamın tekdüzeliğinden kaçma ihtiyacı yatar. Bu kaçışta zaman zaman büyü, kehanet, tanrılar ve tanrıçalarla dolu bir dünya bize eşlik eder. Fantastik tür hayranları kahramanların yanında olma ve onların yaşadıkları dünyada yaşama hayalleri kurabilir. Sizin için herkesin bir kere ziyaret etmek isteyeceği yaratılmış en büyük 10 fantastik evreni derledik! İşte o evrenler…
Bizimki kadar gerçek olan, yaşayan ve nefes alan bir dünya yaratmak yalnızca Tolkien’den Rowling’e büyük fantastik yazarların kaleminden çıkabilecek bir şeydir. Fütüristik dünyalardan orta çağa kadar hayal gücünün sınırlarını zorlayan, inandırıcı ama inanılmaz dünyalar yıllar boyunca bu yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. İşte, bizi kendine hayran bırakan yaratılmış en büyük 10 fantastik evren!
1. ORTA DÜNYA
Belki de en ünlü kurgusal dünya olan Orta Dünya, bilge ve ölümsüz elflerden barbarlara ve hepsine hükmetmek isteyen karanlık bir lorda kadar her şeye sahiptir. JRR Tolkien, İngiliz halkının kaybettiği zengin mitolojiyi temsil eden destansı fantezisini yaratmak için onlarca yıl harcadı. Orta Dünya, cüceler, ejderhalar ve büyülü bir macerayla dolu bir çocuk kitabı olan Hobbit ile başladı.
Bu evrenin ziyaretçileri kimi zaman kendilerini ruhani Elfler, sıradan İnsanlar, Shire'ın Hobbit halkı, Cücelerin madenlerinde zenginlik arayanlar, hatta bir Büyücü olarak tasavvur ettiler. Fakat yine de bu benzersiz evrenin tüm ayrıntılarına hakim olmak için yıllar harcamaları gerekiyordu.
Yaratıcısı JRR Tolkien'in her biri benzersiz gramer ve alfabelere sahip 10 tam ana dil oluşturduğu kadar inanılmaz derecede ayrıntılı bir fantezi dünyası olan Orta Dünya, diğer herkesin örnek aldığı bir fantezi dünyasının en önemli örneğidir.
Yüzüklerin Efendisi ve Orta Dünya'nın bir bütün olarak popülaritesi, hayranların hem filmlerle hem de kitaplarla bağlantılı olarak çok uzak yerlere seyahat ettiği "Tolkien turizmi" olarak bilinen bir olguya bile yol açtı. Hayranlar filmlerde geçen lokasyonları görebilmek için kilometrelerce yol kat ediyor!
2. BÜYÜLÜ EVREN: HOGWARTS
Adını hikayenin baş kahramanından alan Harry Potter evreni bizi hayallerimizin ötesinde bir cadılar ve büyücüler evrenine götürüyor. Bu efsaneleşmiş seri sayesinde herkes bir asa, evcil bir baykuş ya da uçan bir süpürge (özellikle bir Nimbus 2000) sahibi olma hayalleri kuruyordu. Özellikle favori Hogwarts binasına seçilmek için okul mektubunu bekleyenlerin sayısı da hiç az değil.
Hareket eden merdivenler kullanmak, dokuz üç çeyrek numaralı peronla seyahat etmek veya ortak salonda arkadaşlarınızla sohbet etmek 90’lı yıllardan bu yana evrene kitaplar ya da filmler aracılığıyla dahil olmuş herkesin hayallerini süslüyordu.
3. CAMELOT
MS 5. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun Britanya Adaları'ndan çekilmesini takip eden yıllardaki kaos ve çalkantılardan doğan efsanevi Kral Arthur, Camelot Krallığı'nda yaşıyordu. Arthur ve Camelot Krallığı kısmen gerçek hayattaki Dumnonia Krallığı'na dayanıyor ve Tintagel Kalesi Camelot'a ilham kaynağı oluyor.
Bununla birlikte, Camelot o zamandan beri ortaçağ edebiyatından modern film ve televizyona kadar çeşitli şekillerde, tipik olarak heybetli bir kalenin bulunduğu bir ortaçağ pastoral manzarası olarak tasvir edilmiştir. Belirsiz coğrafyası nedeniyle Camelot, yalnızca fiziksel bir konumdan ziyade, şövalyelik ve asil maceraları çağrıştıran parlak bir sembol haline geldi.
4.NARNIA
İngiliz yazar CS Lewis'in yaratıcı dehasından, konuşan hayvanlar, mitolojik yaratıklar ve sihirle dolu, yalnızca seçilmiş birkaç insanın, genellikle de çocukların yaşadığı bir ülke olan Narnia Günlükleri'nin efsanevi dünyası en büyük fantastik dünyalar arasında. Büyülü bir gardırop aracılığıyla hayal gücümüzün ötesini ziyaret etmemize izin veriyor.
Narnia, birçok farklı ülke, halk, farklı manzaralar ve hatta kozmolojiyle Tolkien'in Orta Dünyası kadar ayrıntılı ve zengin bir dünyadır. Narnia'nın gerçek hayattaki ana ilham kaynağı, güçlü krallıklar ve mitolojik yaratıklarla dolu uzun bir geçmişi olan CS Lewis'in memleketi İrlanda'ydı.
5. ZAMAN ÇARKI: RANDLAND
Robert Jordan'ın hayranları, yarattığı dünyaya ana karakterlerden biri olan Rand Al'thor'un adını vererek Randland adını veriyor. Her biri zengin ve farklı bir tarihe sahip çeşitli uluslarla dolu olan Randland, dünya çapındaki gerçek kültürlerden ilham aldığı için özgün bir his veriyor. Tarih ve mitolojinin bir karışımına dayanan Randland, kültürel özelliklerin bir derlemesi.
6. YERDENİZ
Ursula K. Le Guin, Yerdeniz adlı bir fantezi dünyasında yaşayan, tüm zamanların en büyük büyücülerinden birini yarattı. Büyü, güç, ejderhaları evcilleştirme ve daha fazlasıyla dolu olan Yerdeniz, keşfedilmemiş bir okyanusla çevrili binlerce adaya sahip. Yerdeniz'deki insanlar yaşam tarzlarını denizle temasa dayandırırlar. Sihir, yasak olduğu Kargish dışında, Yerdeniz'de yaşamın merkezi bir parçasıdır.
7. OLMAYAN ÜLKE: PETER PAN
Kayıp Çocuklar ve peri Tinkerbell'le birlikte Peter Pan, Neverland sayesinde asla büyümek zorunda kalmıyor. Korsanlarla savaşabilir, Kaptan Kanca ile düello yapabilir, tik tak eden timsahtan kaçabilir ve peri tozu sayesinde dilediğince uçabilir. Neverland hem vahşi hem de baştan çıkarıcı, inanılmaz maceralarla dolu bir yer. Bu yüzden hayranlar sadece bu dünyada neler yapabileceğini hayal ederek bile kendini bu evrenin bir parçası olarak görebiliyor.
8. WESTEROS
Son derece popüler olan televizyon dizileri sayesinde, George RR Martin'in fantastik Westeros diyarında geçen destansı hikayeleri yediden yetmişe herkese ulaştı. Ancak Westeros, Martin'in yarattığı genişleyen kurgusal dünyanın yalnızca bir parçası.
George RR Martin'in fantastik romanları Buz ve Ateşin Şarkısı ve daha sonra oldukça başarılı olan Game of Thrones'un "Bilinen Dünyası"nın üç kıtasından biri olan Westeros, hikayedeki olayların çoğu için ana mekan
Westeros kıtası, donmuş kuzeyden sakin güneye kadar manzara ve kültür çeşitliliği açısından çok şey sunarken, siyasi ve tarihsel ilhamı Büyük Britanya'nın ortaçağ tarihine, özellikle de Büyük Britanya olarak bilinen çalkantılı iç savaş dönemine kadar uzanır.
9. HARİKALAR DİYARI
Genç Alice bir tavşan deliğine düştüğünde, her şeyin saçma ve akıl almaz göründüğü tamamen farklı bir dünyaya girer. Konuşan hayvanlarla, sihirli iksirlerle, animasyonlu oyun kartlarıyla, zalim bir kraliçeyle ve daha fazlasıyla tanışacaksınız.
Büyüme ve küçülme iksirleri, Çılgın Şapkacı'nın sorgu bataklığı ve Kırmızı ve Beyaz kraliçelerin kart ve satranç krallıklarının tümü, kahramanlar ve kehanetlerle beraber harikalar diyarı spontene maceralarla ilgilenen fantastik evren hayranlarının favorilerinden.
10. ÇOK UZAKLARDAKİ GALAKSİ
Efsanevi başlangıcıyla hayatımıza giren “Çok, çok uzaklardaki galaksi.” bilim kurgu türünde yer alan en geniş ve en yaratıcı evrenlerden bir tanesi. Coruscant, Naboo, Tatooine veya Jakku'nun monoton çölleri izleyenleri kendine çeken yerlerden sadece bazısı.
Star Wars evreninde kendinizi Eski Cumhuriyet'in zirvesinde bir Jedi veya Klon Savaşları'nın alacakaranlık saatlerinde, asi bir X-wing pilotu veya Sith çırağı olarak hayal edebilirsiniz.
Kaynak: Screen Rant, Prowriting, Collider
Fotoğraf Kaynak: IMDb