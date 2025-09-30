YDS/2 başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2025 YDS/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) 16 Kasım'da yapılacak. YDS/2 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre, akademik kariyer hedefleyen, yabancı dil seviyesini belgelendirmek, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adayların heyecanla beklediği YDS başvuruları için süreç 30 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Peki YDS/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 YDS/2 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...
YDS/2 başvuru tarihleri 2025 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre, Türkiye'de yüksek lisans başvurularında, akademik unvan yükseltmelerinde ve çeşitli kamu görevlerinde yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları bugün başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. İşte, 2025 YDS/2 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2025 YDS/2 BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 YDS/2 başvuruları, 30 Eylül Salı günü başladı ve 8 Ekim tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak
2025 YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ