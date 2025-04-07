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        Haberler Gündem Yeğenini okuldan almak isteyen alkollü dayı olay çıkarttı

        Yeğenini okuldan almak isteyen alkollü dayı olay çıkarttı

        Ankara Yenimahalle ilçesinde yeğenini okuldan almak isteyen alkollü kişi, olumsuz cevap alınca çıkan tartışmada okul müdürünün telefonunu kırdı. Şüpheli kişi polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 23:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 23:39
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        Öğrencinin dayısı ortalığı birbirine kattı
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        Yenimahalle'de bir anaokulunun önüne gelen alkollü dayı O.E. (30), iddialara göre, yeğenini okuldan almak istedi.

        Bunun üzerine okul yönetimi çocuğun ailesini aradı. Aile çocuğun verilmemesini isterken; bu duruma sinirlenen alkollü dayı okul müdürünün telefonunu yere atarak kırdı ve olay çıkarttı. Olayın ardından okul yönetimi polis ekiplerini arayarak şikayette bulundu.

        Şikayet üzerine okula gelen polis ekipleri, alkollü şahsı gözaltına aldı.

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        #Yenimahalle
        #haberler
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