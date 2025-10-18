Yemek borusuna takılan 4 santimetrelik kemik endoskopiyle çıkarıldı

Giresun Espiye'de yaşayan 66 yaşındaki Kartal, kemikli kuzu eti kaynattığı sırada pişip pişmediğini kontrol etmek isterken yutkunduğunda lokmanın boğazına takıldığını fark etti.

Bunun üzerine Kartal, ilçede bulunan sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Kartal'ın yemek borusundaki kemiğin 4 santimetre boyutunda olduğu tespit edildi ve Giresun'a sevk edildi.

Giresun'da kemiğin çıkarılamaması üzerine Kartal, kızının çalıştığı İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.

Kartal, hastanenin KBB Bölümünden Prof. Dr. Şahin Öğreten ve Gastroenteroloji Bölümünden Uzm. Dr. Süleyman Yıldırım tarafından muayene edildi.

Kartal'ın yemek borusundaki kemik, Öğreten ve Yıldırım tarafından yapılan yaklaşık 45 dakikalık endoskopi işlemiyle çıkarıldı.

Uzm. Dr. Süleyman Yıldırım, hastanın kendilerine yaklaşık bir hafta önce başvurduğunu söyledi.

Hastanın yemeğin pişip pişmediğini kontrol ettiği sırada boğazında kemik kaldığını belirten Yıldırım, "Giresun'da müdahale edilmiş ancak çıkarılamamış. Enver amcanın kızı da bizde hemşire. Birkaç gün öyle dolaşmış maalesef, o sırada da bir şey yiyip içememiş. Ardından bize başvurdu" dedi.

Yıldırım, operasyonun oldukça zorlu geçtiğini anlatarak, "İlk başta yatay duran kemiği aşağı doğru indirmek istedik. Fakat aşağı bir türlü inmedi. Çünkü baya sert ve saplanmıştı. Bu sefer yukarı çekmek durumunda kaldık. Kemik yemek borusunun başladığı yerdeydi. Soluk borusuna kaçma gibi bir durum vardı. Yaklaşık 45 dakika uğraşı sonrası endoskopi ünitemizde girişimle kemiği çıkardık. Kemik yaklaşık 4 santimetreydi. Biz de çıkarınca baya şaşırdık ve yan durmaktaydı" diye konuştu.

Hastanın yemek borusunda ufak bir zedelenmenin de bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "Yemek borusunun etrafında, BT de hava olması dolayısıyla 3 gün antibiyotik verdik, mediastinit olmasın diye. 3 gün boyunca damardan beslendi. İki gün önce kontrol endoskopisini yaptık, şu anda hiçbir sorunu yok. Yemek yemesinde de bir problem yok, yemek borusu temizdi. Bu gibi durumlar yaşamsal bir sıkıntı da oluşturabilirdi. Zaten kendisi Giresun'dan ameliyatta çıkarılsın diye gönderilmiş. Biz Şahin Öğreten hocamızla birlikte endoskopik olarak çıkardık."

"ÜÇ GÜN YEMEK YEMEDİM, SU BİLE İÇMEDİM"

Hasta Enver Kartal ise yemek eti kavururken içine kuzu kaburgası karıştırdığını anlattı.