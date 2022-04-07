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Yemek çalarken kameralara yakalanan hayvanlar gülümsetti

Beslenmek için izini belli etmeden hedefine ulaşan canlılar kadar başarılı olamayan bu hayvanların, kameralara yakalanma anları güldürüyor. İşte yemek çalarken görüntülenen sevimli dostlardan kareler...

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  • 01
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Beslenmek ve hayatta kalmak için izini belli etmeden hedefine ulaşan canlıların aksine, bu hayvanlar bir şekilde kameralara yakalanıyor ve ortaya komik görüntüler çıkıyor... 
  • 02
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Örneğin 5 yıl önce masadan sandviç çalan bu köpek, şimdilerde bir restoranın reklam yüzü olmuş.
  • 03
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Gizlice fıstık ezmesi yiyen köpek, suç işlediğini anlamış gibi duruyor. 

     
  • 04
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Buzu çözülsün diye buzdolabından çıkarılan tavuğu kapan kapan anne kedi, ganimetini yavrularına vermiş. 
  • 05
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde kargaşadan faydalanarak pirinç çalan fil...

     
  • 06
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Bu köpek de her gün yabani tavuklardan çaldığı yumurtaları sahibine götürüyormuş. 

     
  • 07
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Sahibi işteyken kedi mamalarını çalarak kurutma makinesine saklayan kedinin şaheseri... 
  • 08
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Burnundaki süslemelere bakılırsa pasta hırsızımızı bulduk. 
  • 09
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Kardan adamın burnunu alan köpek sosyal medyada ilgi çekiyor.

     
  • 10
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Sahibi iki saniyeliğine masadan ayrılınca kedi, yemeğe el koymuş.

     
  • 11
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Komşunun mangal partisinden köfte çalan yaramaz kedi...

     
  • 12
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Komşunun verandasında bulduğu kabağı çalan köpek... Geri vermemek için attığı bakış güldürüyor.
  • 13
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Herkesin atıştırmalıklarını çalan hırsıza bakın!

     
  • 14
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    Soğan çaldıktan sonra çok mutlu olmuş gibi... 

     
  • 15
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

    İşte diğer kareler...
  • 16
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 17
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 18
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 19
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 20
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 21
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 22
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 23
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 24
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 25
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 26
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 27
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 28
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 29
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 30
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 31
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 32
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 33
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 34
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 35
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 36
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 37
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 38
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 39
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 40
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 41
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 42
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 43
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 44
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 45
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti
  • 46
    Fenomen hayvanlar: Yemek çalarken kameralara yakalanan tüylü dostlar gülümsetti

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