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Yemek yaparak ünlenmişti! Taha Duymaz'ın yeni mesleği şaşırttı!

Instagram'da çektiği yemek yapma videoları ile fenomen haline gelen Taha Duymaz, yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Ünlü isim şimdilerde kariyer yolunda seçtiği farklı meslek ile görenleri şaşırtıyor! İşte ayrıntılar...

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  • Yemek yaparak ünlenmişti! Taha Duymaz'ın yeni mesleği şaşırttı!

    Geçirdiği estetik operasyonlar ile adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, sevenlerine aldığı yeni karardan ve kariyer yolundaki değişiklikten bahsetti.
  • Yemek yaparak ünlenmişti! Taha Duymaz'ın yeni mesleği şaşırttı!

    12 kardeşiyle yaşadığı eski evden çektiği yemek videoları ile fenomen haline gelen Taha Duymaz, sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olmuştu. 
  • Yemek yaparak ünlenmişti! Taha Duymaz'ın yeni mesleği şaşırttı!

    Hatay'da bir köyde yaşayan Taha Duymaz, yemek videoları çekerek kısa süre içerisinde milyonlarca takipçiye sahip olmuştu. Mütevazi kişiliğinden bir şey kaybetmeden yemek videoları çekmeye devam eden Duymaz, şarkıcı olmaya karar verdi.
  • Yemek yaparak ünlenmişti! Taha Duymaz'ın yeni mesleği şaşırttı!

    Ünlü sosyal medya fenomeni Duymaz, sevenlerine yeni mesleğini açıkladı. Taha Duymaz şarkı çıkardığını "Merhabalar uzun zamandır üzerinde çalıştığımız şarkı klibim sonunda hazır. Taha Duymaz-Koz adlı şarkım 7 Ekim'de yayında. Bu şarkı için çok fazla emek sarf ettim umarım hak ettiği değeri alır" diyerek duyurdu.
  • Yemek yaparak ünlenmişti! Taha Duymaz'ın yeni mesleği şaşırttı!

    Taha Duymaz'ın videolarını evde kız kardeşi çekiyor. Ünlü isim küçüklüğünden beri arabaya binemediği için fazla seyahat edemiyor. Hatay'da yaşayan Taha Duymaz, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve klip çekimini gerçekleştirmişti.

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