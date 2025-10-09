HAZIMSIZLIK NEDİR?

Halk arasında oldukça yaygın olarak görülen hazımsızlık, bir hastalık değil; bir semptom olarak değerlendirilir. Genellikle üst karın bölgesinde ağrı, yanma veya rahatsızlık hissiyle kendini gösterir. Hazımsızlığı diğer karın ağrılarından ayıran en önemli özellik ise, yeme veya içme sonrasında ortaya çıkmasıdır. Ağrılar genellikle dayanılmaz boyutlarda olmasa da, kişiye ciddi rahatsızlık vererek günlük yaşam kalitesini düşürür.

Hazımsızlığa yol açan birçok faktör bulunur. Stres, düzensiz uyku, hareketsizlik, aşırı yağlı veya düzensiz beslenme sindirim sistemini olumsuz etkileyerek hazımsızlık hissine neden olabilir. Ancak beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek bu sorunu büyük ölçüde hafifletmek mümkündür. Doğal çözümlerden biri de sindirime destek olan bitki çaylarıdır. İşte hazımsızlık problemini hafifletmeye yardımcı olabilecek bitki çayları:

UYARI: Hamileler, kronik rahatsızlığı ve alerjisi olan kişilerin önerilen bitki çaylarını tüketmeden önce mutlaka uzman bir hekime danışması gerekir.