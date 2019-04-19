Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Yarışmacılar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazandı. İşte, 19 Nisan Yemekteyiz haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik büyük ödül kazananı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ - 19 NİSAN

Bu haftaki Yemekteyiz'de birincinin belirlendiği haftanın finali Adem Bey'in evinde yapılıyor. Adem Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak. Yapılan puanlamanın ve Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanları açıklamasının ardından haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi belli olacak.