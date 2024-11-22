Yemekteyiz kim kazandı? 22 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin TL'lik ödülü kim aldı?

Haftanın finalinde Yemekteyiz kazananı belli oluyor. Yüksek puanları toplayan yarışmacı büyük ödülün sahibi olarak birinci olmaya hak kazanıyor. Bir haftalık puan durumuna göre birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik ödülü alıyor. Peki 22 Kasım 2024 Cuma Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı?