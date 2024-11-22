Yemekteyiz kim kazandı? 22 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin TL'lik ödülü kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle 22 Kasım Cuma günü ekrana gelecek. Haftanın birincisi ve elenen isim puan durumuna göre belli oluyor. Dördüncü yarışmacı Habip Bey olmuştu. Yarışmacılar Ferahnaz, Sultan, Nuray, Samet ve Habip Bey arasından sadece biri 150 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 22 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin TL'lik ödülü kim aldı?
Haftanın finalinde Yemekteyiz kazananı belli oluyor. Yüksek puanları toplayan yarışmacı büyük ödülün sahibi olarak birinci olmaya hak kazanıyor. Bir haftalık puan durumuna göre birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik ödülü alıyor. Peki 22 Kasım 2024 Cuma Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
YARIŞMACILAR
FERAHNAZ
SULTAN
NURAY
SAMET
HABİP BEY