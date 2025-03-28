Yemekteyiz kim kazandı? 28 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödül kimin oldu?
Zuhal Topal sunumuyla Yemekteyiz haftanın finali bugün ekrana geliyor. Zuhal Topal'ın oylarının eklendiği haftanın finalinde ise bir isim 150 bin TL'nin sahibini buluyor. Yemekteyiz yarışmasında bu hafta Ali, Meltem, Ayhan, Zeynep, Zehra arasından sadece biri büyük ödüle kavuşacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 28 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kimin oldu?
Yemekteyiz kazanan isim merak ediliyor. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. Peki, 28 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kimin oldu?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 28 MART 2025
Yemekteyiz yarışmasında kazanan isim henüz belli olmadı. Programın bitimine doğru açıklanacak.
YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Ali
Meltem
Ayhan
Zeynep
Zehra