Yemekteyiz kim kazandı? 28 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödül kimin oldu?

Yemekteyiz kazanan isim merak ediliyor. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. Peki, 28 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kimin oldu?