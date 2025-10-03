Yemekteyiz kim kazandı? 3 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan isim haftanın finalinde belli oluyor. Gün sonunda yapılan puan durumu değerlendirmesi sonrası yarışmacılar arasından birinci çıkan isim açıklanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 200 bin TL'nin sahibi Kadriye Kara, Berivan Yavuz, Bülent Kadayıfçı, Arif Karaboğa, Fatma Koş arasından seçilecek. Peki, 3 ekim Yemekteyiz kim kazandı?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Kadriye Kara
Berivan Yavuz
Bülent Kadayıfçı
Arif Karaboğa
Fatma Koş