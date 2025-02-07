Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı, ödülü kim kazandı?
Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim belli oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Şubat yarışmacısı Begüm Hanım oldu. Begüm Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak. Peki, 7 Şubat Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu açıklandı mı, ödülü kim kazandı?
Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 7 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?
YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARA GELİYOR
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 7 Şubat 2025 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.
Akşam saatlerinde Yemekteyiz kazananı belli olacak