Yemen'de askeri kampa saldırı: 2 Suudi Arabistan askeri öldü

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonu ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Türki el-Maliki, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Maliki, Hadramut'a bağlı Seyun kentinde Arap Koalisyonu'na ait bir askeri kampa düzenlenen saldırıda Suudi Arabistanlı bir subay ve bir astsubayın hayatını kaybettiğini, bir subayın da yaralandığını ifade etti.

AA'nın haberine göre, saldırının 8 Kasım'da meydana geldiğini belirten Maliki, saldırıyı Yemen Savunma Bakanlığından bir kişinin gerçekleştirdiğini aktardı.

Maliki, ölenlerin cenazeleri ile yaralının Suudi Arabistan'a getirildiğini ifade etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığının altını çizen Maliki, Yemen Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde saldırganın yakalanması ve olayın sebeplerinin araştırılması için çalışacaklarını belirtti. Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. İryani, "hain ve korkakça terör saldırısı" olarak nitelediği saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadığını belirtti.